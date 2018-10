Paulovič dvakrát asistoval, Mountfield však prehral s Kärpatom Oulu

sumáre:



B-skupina:



Junosť Minsk - TPS Turku 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 6. Brikun, 60. Stefanovič – 51. Bjöjrkstrand



Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Matej Paulovič si v stredu v Lige majstrov pripísal na konto dve asistencie. Mountfield Hradec Králové však prehral v dueli F-skupiny s fínskym tímom Kärpät Oulu 3:4 po nájazdovom rozstrele.Hokejisti EC Salzburg v zostave so slovenským obrancom Martinom Štajnochom zvíťazili na domácom ľade nad SC Bern tesne 2:1 a v G-skupine obsadili prvé miesto. Bern skončil na druhej priečke a taktiež postúpil do play off.