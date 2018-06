Maďarská vláda podporila Miškovec a Budapešť v ceste do Tipsport Ligy

Maďarský premiér Viktor Orbán odsúhlasil svojím podpisom poskytnutie dotácie 600 miliónov forintov (cca 1,883 mil. eur) na podporu maďarského hokeja.

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán odsúhlasil svojím podpisom poskytnutie dotácie 600 miliónov forintov (cca 1,883 mil. eur) na podporu maďarského hokeja. Peniaze by mali ísť na podporu športových, strategických a rozvojových aktivít. Ich súčasťou by mal byť aj štart klubov DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť v slovenskej Tipsport Lige.



O rozšírení najvyššej slovenskej súťaže o mužstvá zo zahraničia sa špekuluje už dlhšie, priznal to aj šéf spoločnosti Pro-Hokej: "Môžem prezradiť, že aktuálne prebiehajú rokovania. Ich výsledok bude známy v najbližších dňoch, najneskôr budúci týždeň," povedal pre TASR Richard Lintner.



Podľa portálu jegkorongblog.hu je učasť Budapešti a Miškovca v Tipsport Lige skoro hotovou vecou. "V súvislosti s novou dohodou o slovensko - maďarskej spolupráci sa vedú zložité rokovania, ale zámer majú obe strany rovnaký a rokovania sú zatiaľ veľmi sľubné," píše maďarský web. Podľa šéfa maďarského hokeja Sucha Györgyho by peniaze od vlády mali byť použité aj pre potreby dvoch tímov, ktoré by mali hrať slovenskú súťaž.