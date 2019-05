Marcinko a Gernát predĺžili zmluvy v Třinci

Martin Gernát prišiel do Třinca v septembri 2018 pôvodne na trojmesačnú výpomoc.

Třinec 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Tomáš Marcinko a Martin Gernát budú aj v sezóne 2019/2020 pôsobiť v tíme HC Oceláři Třinec. S vedením úradujúceho majstra českej extraligy sa dohodli na predĺžení zmlúv o ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval prostredníctvom Facebooku.



Pre Marcinka to bude už tretia sezóna v drese "oceliarov." V ročníku 2018/2019 za nich odohral celkovo 66 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 12 gólov, 19 asistencií a 16 plusových bodov.



Gernát prišiel do Třinca v septembri 2018 pôvodne na trojmesačnú výpomoc. Napokon z toho bolo pôsobenie do konca sezóny, v ktorej Gernát odohral za Třinec 61 zápasov s bilanciou 8 gólov, 17 asistencií a 9 plusových bodov.