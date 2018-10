Hokejový útočník Marek Tvrdoň posilnil rakúsky Klagenfurt

Tvrdoň začal sezónu v nižšej ruskej súťaži vo VHL v tíme Saryarka Karaganda, V štyroch zápasoch zaznamenal jeden gól.

Klagenfurt 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Tvrdoň bude v kariére pokračovať v rakúskom klube KAC Klagenfurt II, ktorý je účastníkom Alpskej hokejovej ligy. Oznámil to klubový web rakúskeho tímu.



Klagenfurt je po 8. kole na predposlednom 16. mieste ligy. "Chýbajú nám mnohí kľúčoví hráči pre zranenia. Príchodom skúseného Tvrdoňa chceme posilniť náš mladý tím. Mal by byť pilierom pri ich vstupe do profesionálneho hokeja," uviedol športový manažér KAC Johannes Reichel.



Tvrdoň reprezentoval Slovensko na svetových šampionátoch do 18 i 20 rokov, v roku 2011 ho draftoval Detroit Red Wings vo 4. kole. V profilige si však nezahral. V sezóne 2015/16 hral za Slovan Bratislava v KHL, v štyroch zápasoch si nepripísal ani jeden bod. V Rakúsku podpísal zmluvu do konca aktuálnej sezóny.