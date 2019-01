Medveščaku hrozí zánik, v EBEL lige je v pozícii fackovacieho panáka

Medveščak po štyroch rokoch v KHL prešiel do EBEL-ky, pričom rozlúčka s najkvalitnejšou ligou v Európe nebola dôstojná.

Záhreb 22. januára (TASR) - Hokejový klub Medveščak Záhreb je na pokraji bankrotu. Účastník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v sezónach 2013 - 2017 kráča v EBEL lige od prehry k prehre a budúcnosť chorvátskeho tímu je nejasná.



Medveščak po štyroch rokoch v KHL prešiel do EBEL-ky, pričom rozlúčka s najkvalitnejšou ligou v Európe nebola dôstojná. Chorváti sa s ňou rozlúčili zápasom v Bratislave, k dispozícii mali iba 15 korčuliarov. V EBEL lige to najskôr vyzeralo dobre, v Záhrebe mali najvyššiu návštevnosť v súťaži, teraz však Medveščak prechádza výsledkovou i finančnou krízou a existencia klubu sa rúti do priepasti. Problémy sa začali už v lete, odstúpili niekoľkí sponzori, klub nemal prostriedky na zaplatenie ľadu vo svojej aréne. Hokejisti sa na sezónu pripravovali v meste Sisak, ktoré je vzdialené 50 km od Záhrebu.



Začiatok sezóny nevyznel pre Chorvátov úplne zle, i keď päť víťazstiev v 15 zápasoch rozhodne nie je ideálny stav. Aktuálna bilancia klubu je oveľa drastickejšia. Dvadsať prehier za sebou, v uplynulých piatich zápasoch debakle 0:12, 0:6, 2:10, 0:13 a 0:11. Posledné miesto v tabuľke s hrozivým skóre 71:205.



Finančnú krízu nemôže riešiť Záhreb predajom hráčov. Profitoval z toho aj slovenský majster HC'05 iClinic Banská Bystrica, ktorý získal brankára Ivana Lisutina. V prvej polovici decembra odišlo z klubu 12 hráčov, o mesiac opustili potápajúcu sa loď ďalší deviati. Tréner Aaron Fox, ktorý viedol tím na rôznych pozíciách od roku 2013, odišiel taktiež, nahradil ho Daniel Kolombo. "V tomto momente nie je ľahké prebrať tím, ale pre klub to urobím. Je isté, že sa budeme snažiť robiť čo sa dá, aby sme dokončili sezónu," povedal nový tréner pre klubový web. Hráči nedostali už niekoľko mesiacov výplatu, nemali k dispozícii hokejky a ďalší potrebný výstroj, sťažovali sa aj na nezabezpečenú lekársku starostlivosť. Jeden z hráčov si na ľade súpera zlomil nohu, do Záhrebu sa musel dostať na vlastné náklady. Klub má dlhy a v lige nemôže realizovať prestupy.



Vedenie EBEL-ky celú situáciu pozorne skúmalo, Záhrebu dokonca udelilo výnimku pre minimálny počet hráčov v zápase. Len preto, aby Chorváti mohli dokončiť sezónu. Pred štyrmi dňami v Bolzane nastúpil Medveščak iba s dvanástimi hráčmi, z toho dvaja boli brankári. V nasledujúcej sezóne bude mať nadnárodná súťaž opäť 12 účastníkov, ale Medveščak zrejme nahradí nový klub. Chorvátov môže zachrániť iba príchod nového sponzora, inak mu hrozí zánik.