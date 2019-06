Mestskí poslanci schválili zámer predať MsHK Žilina

Otázka odpredaja žilinského hokeja je na stole už niekoľko mesiacov. Poslanci dlhodobo upozorňovali na vysokú finančnú podporu, ktorou mesto každoročne financovalo klub.

Žilina 3. júna (TASR) – Mesto Žilina plánuje predaj mestského hokejového klubu (MsHK), ktorý bude od budúcej sezóny pôsobiť v druhej najvyššej súťaži. Zámer na predaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina formou priameho predaja jednohlasne schválili na dnešnom mimoriadnom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline.



Otázka odpredaja žilinského hokeja je na stole už niekoľko mesiacov. Poslanci dlhodobo upozorňovali na vysokú finančnú podporu, ktorou mesto každoročne financovalo klub. Odpredaj klubu by tak mal priniesť mestu nemalé úspory. Spôsob predaja klubu formou priameho predaja zvolila radnica z dôvodu, že všeobecná hodnota majetku mesta stanovená podľa znaleckého posudku nepresiahla sumu 40 000 eur. V súťaži je 10 listinných kmeňových akcií v hodnote 2 500 eur, pričom celková hodnota prevádzaných akcií je 25 000 eur. "K samotnej otázke žilinského hokeja pristupujeme zodpovedne. Ak teda nie je vôľa v mestskom zastupiteľstve financovať klub v takej vysokej čiastke, ako klub požaduje, situáciu sme sa rozhodli vyriešiť. Ide o zákonný postup, ktorý vytvorí korektné a pre mesto výhodné podmienky, ktoré majú zabezpečiť záujem mesta i naďalej udržať vrcholový hokej v meste, ale bez výrazného dopadu na rozpočet mesta, ako je tomu dnes," vysvetlil v tlačovej správe primátor mesta Peter Fiabáne. Rozhodujúcim kritériom pri výbere budúceho kupujúceho po doručení cenových ponúk bude výška kúpnej ceny, ktorá však nesmie byť nižšia ako nominálna hodnota akcií. Súčasne víťazný uchádzač musí bez výhrad splniť a zmluvne garantovať všetky podmienky určené v schválenom zámere priameho predaja. Jednou z podmienok je vytvorenie garancie podpory mládežníckeho hokeja zo strany budúceho majiteľa. "Rád by som zdôraznil, že odpredávať plánujeme len seniorsky hokejový klub. Mestský hokejový klub mládeže (MsHKM) zostane i naďalej v správe mesta," povedal Fiabáne.



Súťaž na odpredaj klubu, do ktorej sa budú môcť záujemcovia prihlásiť, bude otvorená po dobu 15 dní od jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Výsledky súťaže a meno nového majiteľa budú musieť následne opäť schváliť mestskí poslanci.