Mladý český hokejový talent Kaut musí absolvovať operáciu srdca

O Kauta mali záujem viaceré kluby NHL, aj preto sa v USA podrobil komplexnej lekárskej prehliadke.

Praha 5. júna (TASR) - Osemnásťročný český hokejista Martin Kaut musí ísť na operáciu srdca. Problémy s jeho zdravím odhalilo vyšetrenie v Buffale.



O Kauta mali záujem viaceré kluby NHL, aj preto sa v USA podrobil komplexnej lekárskej prehliadke. "Cítil som sa výborne, problémom nič nenasvedčovalo. Keby som kontrolu absolvoval v Čechách, možno by lekári na nič neprišli. V Buffale to bolo veľmi podrobné. Potom mi povedali, že musím absolvovať operáciu srdca. Má ísť v podstate o rutinný zákrok, nič zložité. Keby som bol normálny človek a nie vrcholový športovec, mohol by som v pokoji žiť až do smrti. Ale hrať s tým ďalej hokej predstavuje určité riziko," povedal Kaut pre portál hokej.cz.



V zámorí Kauta odhadujú na umiestnenie v drafte do 35. miesta. V uplynulej sezóne odohral za Pardubice 38 zápasov s bilanciou 9 gólov a 7 asistencií.