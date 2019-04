HOKEJ MS 2019: V príprave ďalej už bez tria Štajnoch, Rosandič a Puliš

Z hráčov, ktorí pripadajú do úvahy posilniť tím trénera Craiga Ramsayho, sa hovorí ešte o Liborovi Hudáčkovi, Michalovi Krištofovi a Tomášovi Marcinkovi.

Nitra 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti budú v ďalšej fáze prípravy na domáce MS pokračovať už bez trojice Martin Štajnoch, Mislav Rosandič a Radovan Puliš. Po sobotňajšom zápase s Českom v Nitre (0:2) to oznámil generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan.



Namiesto vyradeného tria sa na najbližšom zraze budú hlásiť posily zo zámoria. "Tréneri sa rozhodli vyradiť ďalších hráčov z prípravy hneď po zápase. Namiesto nich prídu do tímu obrancovia Erik Černák a Martin Marinčin a útočník Marko Daňo," povedal Šatan.



Jedna časť sezóny sa skončila aj pre útočníka Petra Cehlárika, jeho klub Providence Bruins vypadol v play off v nižšej zámorskej súťaži AHL. K reprezentácii sa však pravdepodobne nepripojí. "Má veľkú šancu v prípade zranenia nejakého hráča v prvom tíme Bostonu, že ho zavolajú. Myslím si, že je veľká pravdepodobnosť, že bude mať povinnosti. Ale vyskúšame diplomaciu. Vidím však iba malú šancu," uviedol Šatan.



Z hráčov, ktorí pripadajú do úvahy posilniť tím trénera Craiga Ramsayho, sa hovorí ešte o Liborovi Hudáčkovi, Michalovi Krištofovi a Tomášovi Marcinkovi. Momentálne hrajú finále play off v českej extralige, resp. vo fínskej Liige. "Zatiaľ hrajú, akonáhle budú voľní, budeme sa o tom rozprávať," dodal Šatan.