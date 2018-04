Kane bude na MS v Dánsku kapitánom USA, hlavným trénerom Blashill

Elitný krídelník sa rozhodol štartovať na šampionáte po tom, ako Chicago po prvý raz od roku 2008 nepostúpilo do play off NHL.

New York 10. apríla (TASR) - Patrick Kane bude kapitánom hokejovej reprezentácie USA na májových MS v Dánsku. Elitný krídelník sa rozhodol štartovať na šampionáte po tom, ako Chicago po prvý raz od roku 2008 nepostúpilo do play off NHL.



Hlavným trénerom USA bude Jeff Blashill, v úlohe jeho asistentov sa predstavia Dan Bylsma, Don Granato a Seth Appert. Američania odštartujú svoje účinkovanie v základnej B-skupine 4. mája zámorským derby proti Kanade. V Herningu sa ešte stretnú s Dánskom, Nemeckom, Lotyšskom, Kórejskou republikou, Nórskom a Fínskom.



Generálny manažér americkej reprezentácie Bill Zito ocenil Kaneovu ochotu pomôcť tímu. "Chcel by som vyzdvihnúť Patrickov entuziazmus a zápal. Napriek neúspešnej sezóne s Blackhawks veľmi chcel reprezentovať na MS v Dánsku," povedal Zito pre agentúru AP na adresu účastníka ZOH 2014 v Soči a ZOH 2010 vo Vancouveri.