Kúdelka po postupe medzi elitu: Veľký krok pre ženský hokej

Bratislava 14. januára (TASR) - Tréner Peter Kúdelka verí, že úspech slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov nebude jednorazový. Postup z 1. divízie A-skupiny medzi elitu sa nerodil ľahko, pred začiatkom šampionátu musel realizačný tím riešiť výpadky opôr zo zostavy.



V rakúskom Radentheine vstúpili Slovensky do šampionátu tesným víťazstvom 1:0 nad domácim výberom. "Štart do MS bol veľmi dôležitý, vždy je kľúčový. Som prekvapený, že práve Rakúšanky vypadli, lebo proti nám hrali veľmi dobre. Úroveň je rok od roka vyrovnanejšia, veľmi hore išli Maďarky," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave tréner Peter Kúdelka. Práve Maďarky narobili Slovenkám veľké problémy v druhom zápase. Kúdelkove zverenky museli otáčať nepriaznivý stav 0:2 po dvoch tretinách na konečných 3:2. "Verili sme, že to dokážeme otočiť, ani jedna z nás nezapochybovala. Kľúčové bolo, že sme dali ten prvý gól. Tento duel považujem za zlomový," dodala útočníčka Júlia Matejková.



V treťom zápase však prišla prehra 2:5 s Talianskom, ktorú Slovenky napravili víťazstvom nad Dánkami 3:1. "Po dueli s Talianskom som bol sklamaný, pretože sme nedodržiavali pokyny. Pozerali sme potom video a videli sme všetky zlé veci. Zápas sme si dobre rozobrali a pomohol nám aj deň voľna. Zápas s Dánskom sme následne zvládli," poznamenal Kúdelka, ktorý mal pred začiatkom šampionátu problémy so zostavou: "Mali sme problémy so zostavením kádra, pretože nemáme veľa hráčok v tejto kategórii na požadovanej úrovni a navyše nás postihli zranenia hráčok pred začiatkom MS vrátane opory Laury Šulíkovej. Urobili sme napokon veľký krok pre ženský hokej. Verím, že to nebude jednorazová záležitosť."



Na postup medzi najlepšiu osmičku sveta potrebovali Slovenky v priamom súboji proti Nemecku zisk všetkých troch bodov, čo sa im podarilo víťazstvom 5:1. "Dali sme do toho všetko, aj keď sme boli pred posledným zápasom vyčerpané a mali sme nejaké zranenia. Ale išli sme za naším cieľom," uzavrela kapitánka Sofia Vysokajová.