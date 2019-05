Od Šuplera k Ramsaymu: Vizitky doterajších šéftrénerov hokejistov SR

Zatiaľ najúspešnejší z nich bol Ján Filc, ktorý na MS 2002 v Göteborgu získal s tímom zlato a na MS 2000 v Petrohrade striebro.

Bratislava 9. mája (TASR) - V ére samostatnosti sa na poste hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie vystriedalo deväť kormidelníkov. Zatiaľ najúspešnejší z nich bol Ján Filc, ktorý na MS 2002 v Göteborgu získal s tímom zlato a na MS 2000 v Petrohrade striebro. TASR prináša zoznam trénerov s krátkymi profilmi ich hráčskej a trénerskej kariéry.



Július Šupler - dvojnásobný tréner SR

(1993-1996 a 2006-2008)



Narodil sa 27. októbra 1950 v Poprade. Hráčsku kariéru začal v rodnom meste a neskôr sa cez Liptovský Mikuláš prepracoval do Slovana Bratislava, za ktorý hral v rokoch 1970-1972. Potom do roku 1976 pôsobil vo VSŽ Košice. Trénerskú kariéru odštartoval v Poprade, v ktorom pôsobil v rokoch 1985-1987. Prvý veľký úspech dosiahol ako tréner Dukly Trenčín, keď s ňou v sezóne 1991/1992 získal česko-slovenský titul. V roku 1993 sa stal prvým trénerom slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko v roku 1995 prebojovalo do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase. Úspechom bolo aj 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri. Šupler pôsobil ako tréner aj v Portlande (WHL-USA), s ktorým získal Memorial Cup, Slovane Bratislava, HK Riga 2000, v KHL trénoval Dinamo Riga a Donbass Doneck.



Jozef Golonka

(1996-1997)



Narodil sa 6. januára 1938 v Bratislave. Svoju úspešnú hráčsku kariéru začal v klube Sokol NV Bratislava (predchodca Slovana Bratislava). V rokoch 1957-59 hral v Dukle Jihlava a potom sa vrátil do Slovana, kde zotrval do roku 1969. V rokoch 1969-1972 pôsobil v nemeckom SC Riesersee. Hráčsku kariéru zakončil v Lokomotíve Bučina Zvolen, kde hrával do roku 1975. Slovenskú reprezentáciu viedol v rokoch 1996-1997. S národným tímom obsadil 7. miesto na Svetovom pohári v Kanade v roku 1996 a 9. miesto na MS vo Fínsku v roku 1997. Ako klubový tréner pôsobil v Zetore Brno, Slovane Bratislava, SC Riessersee a EHC Norimberg.



Ján Šterbák

(1997-1999)



Narodil sa 11. júna 1952 v Poprade. Bol hráč VSŽ Košice a Dukla Jihlava. Ako tréner priviedol v sezóne 1987/1988 Košice k druhému titulu vo federálnej (česko-slovenskej) lige. S MsHK Žilina triumfoval v sezóne 2005/2006 v najvyššej slovenskej hokejovej lige. V sezóne 1992/1993 pôsobil ako hlavný tréner česko-slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Asistenta mu robil neskorší tréner reprezentácie SR Vladimír Vůjtek. S národným tímom, pri ktorom pôsobil v rokoch 1997-1999, dosiahol 10. miesto na ZOH 1998 v Nagane, 7. miesto na MS 1998 vo Švajčiarsku a rovnaké umiestnenie aj o rok na MS v Nórsku. Zomrel 8. augusta 2015.



Ján Filc - dvojnásobný tréner

(1999-2002 a 2009-2010)



Narodil sa 19. februára 1953 v Bratislave. Ako hráč pôsobil na brankárskom poste. Jeho kariéra sa viaže na Slovan Bratislava, Plastiku Nitra a Poprad. Aktívnu kariéru ukončil ako 31-ročný. Jeho účinkovanie v pozícii trénera reprezentačného "áčka" sa začalo v roku 1999. Už na MS 2000 v Petrohrade vybojoval s reprezentáciou striebro, čo bola prvá medaila z MS v histórii samostatnosti. O dva roky neskôr na MS v Göteborgu vybojoval národný tím pod jeho vedením historický titul majstra sveta. V čase, keď už bol hlavný tréner SR František Hossa, ešte Filc viedol ako hlavný kouč reprezentáciu na Svetovom pohári v Kanade v roku 2004. Na tomto podujatí mužstvo obsadilo 8. miesto. Na poste reprezentačného trénera pôsobil aj v rokoch 2009-2010. V tomto období s reprezentáciou dosiahol 10. miesto na MS 2009 vo Švajčiarsku, pamätné je však najmä vystúpenie na ZOH 2010 vo Vancouveri, kde sa Slováci pod Filcovým vedením prebojovali až do semifinále a siahali na bronz. V zápase s Fínskom viedli 3:1, po štyroch inkasovaných góloch v tretej tretine napokon obsadili 4. miesto. Ako klubový tréner pôsobil v Slovane Bratislava a Stadlau klub Viedeň.



František Hossa

(2002-2006)



Narodil sa v 13. septembra 1954 v Smižanoch. S vrcholovým hokejom začal v Poprade. Od roku 1977 sa usadil v Trenčíne, kde zažil svoje najúspešnejšie obdobie v hráčskej kariére. V drese Dukly odohral deväť sezón. Trénerskú kariéru odštartoval v Topoľčanoch. Od sezóny 1989/1990 bol asistentom Júliusa Šuplera v Dukle Trenčín, ktorú v roku 1992 doviedli k historickému federálnemu titulu. Od ročníka 1992/1993 bol hlavným kormidelníkom Dukly, s ktorou o sezónu neskôr vybojoval titul majstra Slovenska. Ako hlavný tréner získal so Slovanom Bratislava v roku 2000 svoj druhý slovenský extraligový titul. V roku 2002 sa stal hlavným trénerom slovenskej reprezentácie. Na MS 2003 v Helsinkách priviedol národné mužstvo k bronzovým medailám. O rok neskôr skončil jeho výber na šampionáte v Česku na štvrtom mieste a na MS 2005 vo Viedni a Innsbrucku obsadil reprezentačný tím piatu priečku. Na ZOH 2006 vyhral slovenský výber bez straty bodu základnú skupinu, po prehre s ČR vo štvrťfinále skončil napokon na piatej priečke.



Glen Hanlon

(2010-2011)



Narodil sa 20. februára 1957 v kanadskom Brandone. Ako hráč pôsobil na brankárskom poste vo viacerých kluboch NHL: Vancouver Canucks, St. Louis Blues, NY Rangers, Detroit Red Wings. Svoju trénerskú kariéru začal Hanlon ako asistent v tímoch Vancouver Canucks a Washington Capitals, kde bol neskôr hlavný tréner. V roku 2005 súhlasil s ponukou Bieloruskej hokejovej federácie a tamojšiu reprezentáciu doviedol na MS do prvej desiatky. Už o rok neskôr s ňou skončil na šampionáte na 6. mieste. Koučoval aj Jokerit Helsinki a Dinamo Minsk v KHL. Od 1. apríla 2010 sa stal hlavným trénerom slovenskej reprezentácie. S národným tímom obsadil 12. miesto na MS 2010 v Nemecku. Veľké očakávania boli od domáceho mužstva na MS 2011 v Bratislave a Košiciach, kde však reprezentácia pod Hanlonovým vedením skončila až na 10. priečke. V sezóne 2018/19 viedol maďarského nováčika v slovenskej Tipsport lige DVTK Jegesmedvék Miškovec a dostal sa s ním do predkola play off.



Vladimír Vůjtek

(2011-2015)



Narodil sa 17. mája 1947 v Klimkoviciach. Jeho hráčska kariéra sa spája s tromi klubmi - TJ Karviná, TJ Vítkovice a Dukla Trenčín. Z aktívnej kariéry postupne prešiel na trénerskú dráhu najskôr v Karvinej a Vítkoviciach, neskôr sa stal trénerom československej reprezentácie do 20 rokov. S Vítkovicami získal vo federálnej lige striebro a už v českej extralige striebro (1997) a bronz (1998). Striebro vybojoval aj so Zlínom (1995). Z Česka viedli jeho kroky do ruskej superligy a s Lokomotivom Jaroslavľ získal v tejto súťaži v rokoch 2002 a 2003 majstrovské tituly. S tímom AK Bars Kazaň v KHL vybojoval bronz. V ďalšej sezóne, ale už opäť s Lokomotivom Jaroslavľ skončil v play off KHL o Gagarinov pohár v semifinále. V rokoch 2011-2015 bol trénerom slovenskej reprezentácie, s ktorou v roku 2012 na MS v Helsinkách získal striebro. Ďalšie výsledky so slovenskou reprezentáciou: 8. miesto na MS 2013, 11. miesto na ZOH 2014 v Soči, 9. miesto na MS 2014 v Minsku a 9. miesto na MS 2015, kde Slováci hrali v skupine v Ostrave blízko jeho rodiska.



Zdeno Cíger

(2015 - 2017)



Narodil sa 19. októbra 1969 v Martine. Hráčsku kariéru odštartoval v rodnom Martine, ale najlepším nováčikom sezóny 1987/1988 sa stal už ako útočník Dukly Trenčín. V roku 1988 ho draftoval tím NHL New Jersey Devils, neskôr pôsobil aj v Edmontone, v drese Oilers v sezóne 1995/1996 strelil 31 gólov a zaznamenal 39 asistencií. Následne podpísal kontrakt so Slovanom Bratislava, s ktorým v sezónach 1997/1998 a 1999/2000 získal majstrovský titul. Do NHL sa vrátil pred sezónou 2001/2002, najprv pôsobil v New Yorku Rangers, odkiaľ ho vymenili do Tampy Bay. V polovici sezóny 2002/2003 sa vrátil na Slovensko a opäť podpísal zmluvu so Slovanom, ktorému výraznou mierou pomohol k titulu slovenského majstra. Jeho spolupráca s Miroslavom Šatanom mala významný podiel na zisku ďalšieho titulu pre Slovan, ktorý neskôr aj trénoval. V bratislavskom klube získal štyri tituly ako hráč a dva ako tréner. Slovan ešte krátko trénoval v závere sezóny 2010/2011, potom sa venoval výchove talentovaných detí vo svojej hokejovej akadémii. S reprezentáciou Slovenska obsadil na MS 2016 v Rusku 9. miesto, o rok neskôr v Kolíne nad Rýnom štrnáste.



Craig Ramsay

(2017 - ...)



Narodil sa 17. marca 1951 vo Westone v kanadskej provincii Ontário. Šesťdesiatsedemročný Ramsay je druhý Kanaďan, ktorý sa postavil na striedačku slovenského národného tímu. V NHL hral v rokoch 1971 až 1985 za Buffalo Sabres. Odohral 1070 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 672 bodov (252+420), v 89 dueloch play off pridal 48 bodov (17+31). Potom sa vydal na trénerskú dráhu, pracoval vo viacerých kluboch zámorskej súťaže, naposledy ako konzultant v Montreale Canadiens. Ako hlavný kouč viedol Buffalo, Philadelphiu Flyers a naposledy Atlantu Thrashers. Ako asistent v Tampe Bay získal v roku 2004 Stanleyho Pohár. Raz si zahral v Zápase hviezd a v roku 1985 získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. Zväz s ním podpísal kontrakt na dva roky do MS 2019, ktoré sa uskutočnia na Slovensku. Na premiérovom šampionáte pod jeho vedením v Dánsku obsadili slovenskí reprezentanti deviate miesto, keď v kodanskej základnej A-skupine obsadili 5. miesto s bilanciou tri víťazstvá v riadnom hracom čase, dve prehry po predĺžení a dve v riadnom čase.