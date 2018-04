MS do 18 rokov: Slováci podľahli Rusom. Na koho narazia v štvrťfinále?

MS hráčov do 18 rokov - B-skupina:



Rusko - Slovensko 6:5 pp a sn (1:3, 3:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 17. Marčenko (Romanov, Ochoťuk), 33. Misjul (Malyšev, Dorofejev), 34. Romanov (Kizimov, Sorkin), 34. Podkolzin (Morozov), 53. Ischakov (Sorkin, Spiridonov), rozh. nájazd Kizimov – 14. Čajkovič (Ilenčík, Okuliar), 15. Dlugoš (Sojka, Mrázik), 16. Bučko (Tkáč), 29. Tkáč (Paulíny), 48. Mrázik (Dlugoš, Džugan). Rozhodovali: Nikolič (Rak.), Pražák - Hynek (obaja ČR), Pardatscher (Tal.), vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 7367 divákov.



Rusko: Miftachov (16. Isajev) – Galeňuk, Žuravľov, Malyšev, Misjul, Žiľakov, Zamula, Romanov, Ochoťuk – Marčenko, Morozov, Podkolzin – Dorofejev, Žabrejev, Zavgorodnij – Spiridonov, Michajlov, Rotenberg – Kizimov, Sorkin, Ischakov

SR: Vyletelka – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, Hudec – Džugan, Sojka, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Paulíny, Ferenyi, Tkáč – Sarvaš, Čederle, Zubek

A-skupina:



USA - Bielorusko 8:0 (2:0, 5:0, 1:0)

Góly: 3. Turcotte (Gruden, Caufield), 17. Miller (York), 23. Wahlstrom (Hughes, Farabee), 25. Caufield (Wise), 27. Farabee (Hughes, Emberson), 34. Caufield, 40. Hain (Giles), 54. Caufield (Turcotte)



Švédsko - Kanada 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 11. Boqvist (Olofsson, Fagemo), 59. Boqvist (Lundkvist) – 27. Lavoie (McIsaac, Dellandrea), 49. Wouters (Lafreniere, Merkley), 63. Lafreniere (Merkley, Veleno)



Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 3 1 0 0 22:9 11*

2. Švédsko 4 3 0 1 0 12:8 10*

3. USA 4 2 0 0 2 21:14 6*

4. Bielorusko 4 1 0 0 3 11:24 3*

5. Švajčiarsko 4 0 0 0 4 10:21 0



B-skupina:



Fínsko - Česko 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)

Góly: 21. Nordgren (Kakko), 22. Kupari (Ranta, Nousiainen), 30. Kotkaniemi (Kakko, Honka), 38. Nordgren (Kakko, Tanus) – 47. Lauko (Haš, Zábranský), 58. Střondala (Klejna)



Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 4 4 0 0 0 21:8 12*

2. Rusko 4 2 1 0 1 20:13 8*

3. Slovensko 4 2 0 1 1 19:14 7*

4. Česko 4 1 0 0 3 15:14 3*

5. Francúzsko 4 0 0 0 4 4:30 0

* - postup do štvrťfinále



Program štvrťfinále:



štvrtok 26. apríla



12.30 Fínsko - Bielorusko /Čeľabinsk/

12.30 Švédsko - SLOVENSKO /Magnitogorsk/

16.30 Kanada - Česko /Magnitogorsk/

16.30 Rusko - USA /Čeľabinsk/



Baráž o udržanie (na dve víťazstvá):



Švajčiarsko - Francúzsko

Čeľabinsk 24. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neudržali vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS trojgólový náskok a prehrali v Čeľabinsku s domácimi Rusmi 5:6 po samostatných nájazdoch. V tabuľke obsadili tretiu priečku a na štvrťfinále sa tak musia sťahovať do Magnitogorska, vo štvrtok o 12.30 SELČ narazia na druhý tím A-skupiny Švédsko. Zbornú čaká vo vyraďovacej fáze duel s obhajcami titulu USA.Utorkový zápas v Ľadovej aréne Traktor bol priamym súbojom o druhú priečku v skupine. Slováci ho odštartovali vo veľkom štýle, favorizovaného súpera prekvapili dobrým pohybom a po góloch najproduktívnejšieho hráča MS Maxima Čajkoviča, Marcela Dlugoša a Martina Bučka viedli v 16. minúte senzačne 3:0. Šokovaní Rusi pristúpili k zmene brankárov a do konca prvej tretiny stihli znížiť zásluhou Kirilla Marčenka.Zverenci trénera Viliama Čacha sa v ďalšom priebehu spoliehali na rýchle brejky, v polovici stretnutia využil jeden z nich Vladimír Tkáč, ktorý zvýšil na 4:1. Domáci si boli nútení zobrať oddychový čas. Rusom to zjavne pomohlo, nadýchli sa ku gólovej smršti a v priebehu dvoch minút tromi presnými zásahmi vyrovnali skóre na 4:4. Pre zmenu si tak vzal timeout kouč slovenskej "osemnástky". V tretej časti Slováci trpezlivo čakali na svoju šancu. Tá prišla v 48. minúte, keď po tretí raz v zápase využili presilovku a zásluhou Michala Mrázika sa opäť ujali vedenia. Súper ale dokázal odpovedať a vďaka Ruslanovi Ischakovovi si vynútil predĺženie. V ňom gól nepadol a tak prišli na rad samostatné nájazdy, v ktorých skórovali iba domáci hráči Semjon Kizimov a Pavel Dorofejev.Slováci tak po skalpe Čechov dokázali bodovať proti ďalšiemu favoritovi, v štyroch zápasoch v skupine nazbierali sedem bodov pri skóre 19:14.