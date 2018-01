Hokejistom SR 20 ušlo semifinále MS iba o chlp. Švédom podľahli o gól

MS hráčov do 20 rokov, štvrťfinále:



Švédsko - Slovensko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Góly: 21. Lundeström (Söderlund), 27. Zetterlund, 51. Lundeström (Söderlund, Steen) - 38. Bodák (Čacho, Buček), 52. Bodák (Kelemen). Rozhodovali: Garon (Kan.), Nikolic (Rak.) - Hancock II (USA), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1445 divákov.



Švédsko: Gustavsson – Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg – Pettersson, Nylander, Andersson – Karlström, L. Lindström, Zetterlund – Söderlund, Lundeström, Steen – Gustafsson, Davidsson, Jonsson Fjällby – Boqvist

Slovensko: Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Kundrik, Smolka, Kelemen – Krivošík, Tamáši, Roman – Buček, Studenič, Ružička – Solenský, Čacho, Liška

Ďalšie výsledky:



Česko - Fínsko 4:3 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 7. Zadina (Nečas, Hájek), 35. Reichel (Pavlík, Budík), 58. Zadina (Galvas, Nečas), rozh. náj. Nečas - 24. Räsänen (Vesalainen, Juolevi), 30. Juolevi (Vesalainen, Kuokkanen), 47. Vesalainen (Tolvanen)



Kanada - Švajčiarsko 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Góly: 1. Howden (Comtois, Makar), 9. Makar (Timmins, Comtois), 13. Batherson (Katchouk, Thomas), 27. Batherson (Howden), 28. Kyrou (Steel), 33. Timmins (Steenbergen, Howden), 52. Dube (Kyrou, Raddysh), 60. Comtois (Howden) - 29. Rohrbach (Le Coultre, Maillard), 51. Simic (Maillard)



USA - Rusko 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Góly: 3. Bellows (Tkachuk, Fox), 15. Yamamoto (Mittelstadt, Samberg), 53. Bellows (Samberg), 60. Anderson (Poehling, Lindgren) – 11. Šolochov (Kostin, Jelizarov), 44. Altybarmakjan (Samorukov)



Semifinálové dvojice:



Kanada - Česko

Švédsko - USA

Buffalo 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v stredajšom štvrťfinále na juniorských MS v Buffale so Švédskom tesne 2:3 a s turnajom sa rozlúčili. Zverenci trénera Ernesta Bokroša tak obsadili konečné siedme miesto.Slováci vypadli rovnako ako vlani vo štvrťfinále, keď sa taktiež stretli s "tromi korunkami". Vtedy im podľahli jasne 3:8. Švédi si v semifinále zmerajú sily s USA. V druhom sa stretne Kanada s Českom.Za najlepšieho hráča v zápase na slovenskej strane vyhlásili dvojgólového obrancu Martina Bodáka. Kapitán mužstva sa dostal aj medzi trojicu najlepších hráčov SR na turnaji spolu s brankárom Romanom Durným a útočníkom Samuelom Bučekom.Prvú veľkú šanca duelu mali Slováci. Smolka unikol v 3. minúte v oslabení po ľavej strane a jeho strela opečiatkovala žŕdku. O minútu zazvonila konštrukcia aj za Durným po strele Liljegrena. Švédi mali počas celého prvého dejstva viac puk na hokejkách a snažili sa tlačiť do bránky. Tam však narážali na pozornú a dobre organizovanú defenzívu Slovákov, ktorí ich nepustili do vyložených šancí a dobre strážili predbránkový priestor. Sami hrozili najmä z brejkov a favoritom zatopili aj počas presilovky, keď si vypracovali dve celkom dobré možnosti. Výborný výkon podával spoľahlivý brankár Durný. V závere tretiny mal veľkú šancu Buček, ale jeho pokus zablokoval Sellgren.Bokrošovi zverenci kapitulovali už po deviatich sekundách druhého dejstva po chybe v rozohrávke. Söderlund prihral do šance Lundeströmovi a ten trafil ponad lapačku Durného - 1:0. V 27. minúte prišiel ďalší gól "tre kronor". Peknú samostatnú akciu predviedol Zetterlund, vo vlastnom obrannom pásme zobral puk Ružičkovi, potiahol ho do útočnej tretiny, prešmykol sa pomedzi dvojicu obrancov a bekhendom poslal puk medzi Durného betóny - 2:0. Slováci sa v týchto minútach dostávali do nebezpečných pozícii len sporadicky. V 28. mal šancu Krivošík, ale Gustavsson si s jeho bekhendom poradil. V 34. minúte sa dostal asi meter pred bránkou k puku Solenský, ale ani on nedokázal prestreliť švédskeho brankára. Podarilo sa to až v 38. minúte počas presilovky, keď sa z pravého kruhu presadil strelou od žŕdky kapitán Bodák - 2:1. Bola to vôbec prvá využitá početná výhoda Slovákov na turnaji.Obrovská šanca na vyrovnanie prišla hneď v úvode tretej časti, keď si Bokrošovi zverenci zahrali 1:43 minúty dlhú presilovku o dvoch hráčov. Súpera zavreli v pásme, Studenič napálil žŕdku a prišli aj ďalšie dobré šance, no zastavil ich Gustavsson. Na druhej strane mal možnosť L. Lindström, Durný svojich spoluhráčov opäť podržal. Švédi sa dostali do dvojgólového vedenia opäť v 51. minúte po peknej akcii, ktorú odštartoval Steen. Ten vybojoval puk za bránkou, prihral Söderlundovi, ktorý šikovne naznačil strelu, no naservíroval puk voľnému Lundeströmovi a ten zakončil do úplne odkrytej bránky - 3:1. Tento stav však vydržal len minútu. Slováci predviedli rýchlu akciu a na 2:3 znížil opäť kapitán Bodák. Následne prežili presilovku súpera a Durný vychytal tutovku Lundeströma. Slováci sa v posledných troch minútach snažili o záverečný tlak, no Švédi ich do ničoho nepúšťali a nakoniec sa nedostali ani k hre bez brankára.>Ernest Bokroš, tréner SR 20: