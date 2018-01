Kanadskí hokejisti do 20 rokov vybojovali v Buffale zlato

Finále:



Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) – 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Šír (ČR) – Šefčík (SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše Steen 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 17.544 divákov.



Zostavy:



Švédsko: Gustavsson – Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg – Karlström, Nylander, Andersson – Pettersson, L. Lindström, Boqvist – Söderlund, Lundeström, Steen – Davidsson, Gustafsson, Jonsson Fjällby – Zetterlund



Kanada: Hart – Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, Foote – Dubé, Steel, Kyrou – Katchouk, Raddysh, Thomas – Comtois, Howden, Formenton – Gadjovich, Steenbergen, Batherson – McLeod.



Buffalo 6. januára (TASR) - Titul svetového šampióna si na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v americkom Buffale vybojovali hokejisti Kanady. Vo finále zvíťazili nad Švédskom 3:1, o svojom triumfe rozhodli 100 sekúnd pred koncom zásluhou Tylera Steenbergena. Kanada si týmto triumfom vybojovala sedemnásty titul v histórii MS, pre Švédov to bolo jedenáste neúspešné finále. V dueli sa predstavil ako jeden z čiarových rozhodcov Slovák Peter Šefčík.Prvá tretina priniesla veľmi vyrovnaný hokej. Obe mužstvá si vypracovali niekoľko sľubných šancí, Kanaďania sa dokonca radovali z gólu, rozhodca Šír však ešte predtým, než prešiel puk za bránku, prerušil hru. Gustavsson však nemal puk pod kontrolou.V druhej tretine napokon predsa len otvorili skóre Kanaďania, gól Dubého po rýchlom protiútoku už platil. Potom mal najskôr obrovskú šancu Lundeström, ale proti jeho strele z medzikružia výborne zasiahol Hart. Neskôr spálil ďalšiu šancu veľkú šancu Švédov Zetterlund. V 33. minúte mali Kanaďania možnosť presilovky, ale po chybe sa dostal k puku Söderlund a strelou švihom vyrovnal. Švédi mali po 40. minútach streleckú prevahu, ale hra bola aj naďalej vyrovnaná.V treťom dejstve najskôr po strele Sellgrena od modrej čiary zvonila žrď bránky Kanady, päť minút pred koncom trafil konštrukciu bránky aj Raddysh na druhej strane. O titule napokonrozhodli 100 sekúnd pred koncom. Timmins našiel strieľanou prihrávkou pred bránkou Tylera Steenbergena, ktorý dostal puk do siete. Švédi následne odvolali brankára, k puku sa však dostal Alex Formenton a gólom do prázdnej bránky definitívne rozhodol.