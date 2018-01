Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Dánskom a postúpili do štvrťfinále

MS hráčov do 20 rokov, A-skupina:

Slovensko - Dánsko 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Góly: 12. Roman (Tamáši), 30. Fehérváry (Buček, Ružička), 35. Roman, 45. Buček (Fehérváry), 46. Liška (Kundrik, Solenský) – 5. Blichfeld (Krag Christensen, Röndbjerg). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Tufts (USA) – Castelli (Švaj.), Sysujev (Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0



zostavy:

Slovensko:Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Smolka, Kelemen, Kundrik – Studenič, Tamáši, Roman – Buček, Krivošík, Ružička – Čacho, Liška, Solenský.

Dánsko: Krog – Setkov, Jessen, Mogensen, Heine, O. Larsen, Ch. Larsen, Mortensen – Röndbjerg, Krag-Christensen, Blichfeld – Mathiasen-Wejse, Andersen, Nielsen – Ahlberg, Grundtvig, Madsen – Molge, Schultz, Gath – Schmidt-Svejstrup.

Vyjadrenia po zápase:

Ernest Bokroš, tréner SR "20" (zdroj: SZĽH): "Chcel by som pogratulovať všetkým chlapcom za to, že postúpili z tejto náročnej skupiny. Na dnešné stretnutie sme sa veľmi dobre pripravili. Aj keď výsledok je pre nás priaznivý, tak to bol veľmi náročný zápas, či už na psychiku, alebo taktiku. Dnes podľa mňa rozhodla kondícia, ktorú mali chlapci skvelú. Dobre sme korčuľovali, napádali, mali sme minimum strát pukov a hlavne sme aj pridali góly."

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 4 3 0 1 0 21:6 10

2. USA 4 2 1 0 1 20:10 8

3. Fínsko 4 2 0 0 2 15:12 6

4. SLOVENSKO 4 2 0 0 2 10:14 6

5. Dánsko 4 0 0 0 4 2:26 0



Program štvrťfinále:

utorok 2. januára

18.00 ČR - Fínsko

22.00 Kanada - Švajčiarsko

streda 3. januára

00.00 Švédsko - SLOVENSKO

02.00 USA - Rusko

Buffalo 1. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom poslednom zápase A-skupiny na juniorských MS v Buffale nad Dánskom 5:1. Zverenci trénera Ernesta Bokroša obsadili v skupine so šiestimi bodmi 4. miesto a postúpili do štvrťfinále. V ňom sa stretnú v noci na stredu s víťazom B-skupiny Švédskom (0.00).Dáni sa v zápase ujali vedenia v 5. minúte prvej tretiny, no potom už strieľali góly iba Slováci. O dva presné zásahy sa postaral Miloš Roman. Dánov čaká po štvrtej prehre iba boj o udržanie sa v najvyššej kategórii MS "20", v sérii hranej na dva víťazné zápasy sa stretnú s piatyim tímom B-skupiny Bieloruskom.Slovákom sa štart do zápasu nevydaril. Dáni sa ako prví dostali k zakončeniu a mali aj prvú šancu, keď sa v dobre šanci ocitol Madsen. V 5. minúte sa Severania ujali vedenia po dorážke Joachima Blichfelda, tréner Bokroš sa márne dožadoval u arbitrov faktu, že padol po ofsajdovej situácii. Vyrovnať mohli jeho zverenci v následnej presilovke, ale podarilo sa to až Milošovi Romanovi v 12. minúte, keď z vrcholu ľavého kruhu prestrelil brankára. V 18. minúte mohol dostať Slovensko do vedenia Studenič, ale jeho strelu zastavila konštrukcia bránky.Aj do druhej tretiny lepšie vstúpili Severania, ale bolo to spôsobené aj tým, že dohrávali presilovku z konca prvej tretiny. Aj v rovnovážnom počte však Dáni hrozili a v 24. minúte mali obrovskú šancu dostať sa do vedenia. Durný však vytiahol fantastické zákroky, keď najskôr zlikvidoval pokus Röndbjerga a následne aj dorážky Krag Christensena a Blichfelda. To Slovákov nakoplo a postupne si začali vypracovávať tlak v útočnom pásme. Po jednom z nich sa ujali vedenia, keď Martin Fehérváry presne zakončil strelu švihom - 2:1. Zvýšenú aktivitu demonštrovali zverenci trénera Ernesta Bokroša aj o päť minút neskôr pri vlastnom oslabení, keď Miloš Roman svojim druhým gólom v zápase zvýšil už na 3:1.Zlepšený výkon potvrdili slovenskí hokejisti aj v záverečnej tretine. V 45. minúte zvýšil na rozdiel troch gólov Samuel Buček a o minútu neskôr sa presadil Adam Liška. Vzápätí sa mohol do streleckej listiny zapísať Krivošík, ale stroskotal na brankárovi. Konečné skóre mohli napokon upraviť Dáni, ale Durný v 55. minúte vytiahol ďalší výborný zákrok.