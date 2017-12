Hokejová dvadsiatka odštartuje MS proti Kanade. Zápas roka s Dánskom

Česi zdolali Rusov 5:4

Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov úspešne vstúpili do zápolení na MS tejto vekovej kategórie v Buffale. V otváracom dueli šampionátu zvíťazili v B-skupine nad ruskými rovesníkmi 5:4.



B-skupina:



Česko - Rusko 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Góly: 5. Nečas, 8. Safin, 26. Zadina, 38. Chytil, 47. Král - 6. Poloďan, 10. Šolochov, 58. Kajumov, 60. Sjomin

Nominácia SR 20 na MS juniorov 2018 IIHF (24. decembra 2017 – 07. januára 2018):



brankári: Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dávid Hrenák (St. Cloud State University, NCAA/USA), Jakub Kostelný (HK DUKLA Trenčín)



obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice, WHL/Kan.), Martin Fehérváry (Oskarshamn IK, Švéd.), Samuel Fereta, Tomáš Hedera (obaja HC SLOVAN Bratislava), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan, QMJHL/Kan.), Marek Korenčik (Lulea HF, Švéd.), Dávid Matejovič (MMHK Nitra), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha, ČR)



útočníci: Samuel Buček (Chicago Steel, USHL/USA), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Filip Krivošík (LeKi Hockey, Fín.), Peter Kundrik (HK ŠKP Poprad), Adam Liška (Kitchener Rangers, OHL/Kan.), Miloš Roman (Vancouver Giants, OHL/Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting, OHL/Kan.), Erik Smolka (HK DUKLA Trenčín), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks, NAHL/USA), Marián Studenič Hamilton Bulldogs, OHL/Kan.), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)



realizačný tím: manažér Roman Ulehla, hlavný tréner Ernest Bokroš, asistent trénera Ivan Feneš, asistent trénera Milan Pažítka, tréner brankárov Peter Kosa, masér Rastislav Ladecký, masér Ľuboš Ondrejka, lekár Milan Petro, videotréner Patrik Michnáč



Zloženie skupín MS hráčov do 20 rokov:



A-skupina: USA, Kanada, Dánsko, SLOVENSKO, Fínsko

B-skupina: Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Bielorusko



Program SR v A-skupine:



28. decembra 2017 o 1.00 SEČ: SR - Kanada (KeyBank Center)

29. decembra 2017 o 2.00 SEČ: USA - SR (KeyBank Center)

30. decembra 2017 o 22.00 SEČ: Fínsko - SR (KeyBank Center)

1. januára 2018 o 00.00 SEČ: SR - Dánsko (HarborCenter)

Buffalo 26. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú v noci na štvrtok 28. decembra svoju púť na v poradí 42. juniorskom svetovom šampionát (26. decembra 2017 - 5. januára 2018) v Buffale. Hneď na úvod ich čaká súper z rangu najťažších, rekordný šampión a vlaňajší vicemajster Kanada. V A-skupine sa ďalej stretnú s USA, Fínskom a s Dánskom. Práve posledný duel by mal byť pre zverencov trénera Ernesta Bokroša, keďže v ňom budú mať pravdepodobne najväčšiu šancu splniť svoj cieľ - postúpiť do štvrťfinále.Po štyroch rokoch sa majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov vracajú do USA. V Buffale budú hostiť zápasy 19-tisícová hala KeyBank Center a HarborCenter s kapacitou 1800 divákov. Slováci odohrajú prvé tri skupinové duely v hale klubu NHL Buffalo Sabres, posledný na menšom štadióne, domove Canisius Golden Griffins z univerzitnej NCAA. Okrem hokejistov bude mať Slovensko na turnaji zastúpenie aj v osobe čiarového rozhodcu Petra Šefčíka.má za sebou celkom vydarenú sezónu v Tipsport lige, keď v 20 dueloch dosiahla tri výhry v riadnom čase, jednu po predĺžení či nájazdoch a tri prehry za bod. So 14 bodmi dokonca predbehla poslednú Detvu, ktorá získala 12 v 31 stretnutiach. Bokrošovým zverencom vyšla aj záverečná príprava v Rochestri, keď zdolali Bielorusko 4:1 a len tesne podľahli silnému Rusku 2:3 po sn. Tréneri následne urobili konečný 23-členný káder. Z neho vypadli obrancovia Dušan Kmec a Andrej Leško a trojica útočníkov Niki Jaško, Vladimír Vybiral a Patrik Marcinek.uviedol Bokroš.Do mužstva sa dostalo deväť legionárov zo zámoria a štyria z Európy, zvyšných desať hráčov dodali slovenské tímy. Podľa útočníka Samuela Bučeka (Chicago Steel, USHL/USA) je súčasný káder oproti vlaňajšku lepší v ofenzíve.povedal pre hockeyslovakia.sk Buček, ktorý sa vlani dostal do záverečnej nominácie, lenže účasť na šampionáte mu napokon zmarilo zranenie.Slováci odštartujú proti dvom najsilnejším výberom na turnaji. Kanade a USA. Vlani sa práve tieto dva tímy pobili o zlato, ktoré napokon získali Američania po triumfe 5:4 po sn. Ani tretí duel v A-skupine nebude prevôbec jednoduchý. Fíni sa totiž budú chcieť rehabilitovať po vlaňajšom fiasku, keď museli bojovať o záchranu. V roku 2016 pritom turnaj na domácom ľade vyhrali.Pre Slovákov tak asi bude najschodnejšia cesta do štvrťfinále cez Dánsko, aj keď to vlani skončilo vo svojej skupine na druhom mieste.povedal pred turnajom Bokroš.Juniorský šampionát sa už tradične koná cez koncoročné sviatky a tak sú hráči ukrátení o rodinnú atmosféru. Tú sa im aj tento rok pokúsil priblížiť realizačný tím.povedal pre hockeyslovakia.sk manažér tímu Roman Ulehla.Obranca Martin Bodák je na druhých MS juniorov.dodal Miloš Roman.Slováci si vlani v Kanade zabezpečili postup zo základnej skupiny výhrou 4:2 nad Lotyšskom, do štvrťfinále sa prebojovali zo 4. miesta a podľahli v ňom Švédom jasne 3:8. V konečnom hodnotení obsadili 8. priečku. Na nasledujúcich MS by toto umiestnenie radi minimálne zopakovali.V B-skupine zabojujú o postup Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko a nováčik Bielorusko. Nadchádzajúci šampionát bude historický v tom, že prvýkrát v dejinách sa jeden jeho zápas uskutoční pod holým nebom. Derby zámorských gigantov Kanady a USA sa 29. decembra odohrá na otvorenom štadióne New Era Field v neďalekom Orchard Parku. Domovský stánok hráčov Buffalo Bills, klubu ligy amerického futbalu NFL, pojme 71.870 divákov a organizátori prestížneho duelu veria, že bude "praskať vo švíkoch" a lákať hokejových fanúšikov podobne, ako zimné klasiky v NHL.Turnajový formát zostáva oproti minulým rokom nezmenený. Desať tímov je rozdelených do dvoch skupín po piatich, pričom do vyraďovačky postúpia štyri najlepšie z každej skupiny. Vo štvrťfinále sa hrá klasicky krížovým systémom (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A), semifinále, zápas o 3. miesto a finále sa odohrajú už len vo väčšej hale KeyBank Center. Tímy na posledných priečkách v skupinách budú hrať o udržanie v najvyššej kategórii v sérii na dve víťazné stretnutia. Zostupujúceho nahradí o rok medzi elitou Kazachstan, ktorý vyhral turnaj A-skupiny 1. divízie MS.Svetový šampionát juniorov odštartuje v utorok 26. decembra o 18.00 SEČ zápasom B-skupiny medzi Českom a Ruskom v Key Bank Center. Slováci vstúpia do MS v noci na štvrtok 28. decembra o 1.00 duelom s Kanadou, ktorá už bude mať za sebou súboj s Fínskom.