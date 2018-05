Bakošovi to sypalo až v poslednom zápase: Sadli sme si

Šesť zápasov však bodovo mlčal. Až v siedmom sa napokon predviedol v plnej paráde a bol pri štyroch góloch Slovákov.

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš mal patriť na MS v Dánsku medzi ofenzívne tromfy trénera Craiga Ramsaya. Šesť zápasov však bodovo mlčal. Až v siedmom sa napokon predviedol v plnej paráde a bol pri štyroch góloch Slovákov. Na výhre 7:4 nad Bieloruskom sa podieľal dvomi gólmi a rovnakým počtom asistencií.



Bakošovi prospela zmena, keď ho tréner Ramsay preradil do prvého útoku k centrovi Ladislavovi Nagyovi a krídelníkovi Tomášovi Jurčovi. "Užívali sme si to, nahrávali sme si, jednoducho sme si sadli," povedal pre TASR Bakoš.



Slováci pred zápasom vedeli, že už nemajú šancu na postup do štvrťfinále, no motiváciu hľadať nemuseli. "Vedeli sme, že prišlo veľa ľudí, ale na MS je dôležitý každý zápas a sú len raz za rok. Ja osobne som motiváciu mal," potvrdil 28-ročný útočník. Výhra Slovenska bola zaslúžená, ale výkon bol v určitých fázach rozpačitý. "Začali sme veľmi dobre, boli sme aktívnejší takmer celý zápas. Klasicky sme však vypustili desať minút, vtedy sme dostali góly. Ale potom sme to opäť nakopli a ukázali svoju silu."



Najhoršie to so zverencami trénera Craiga Ramsayho vyzeralo po góle Bielorusov na 4:3 v polovici tretej tretiny. Napokon však Slováci výsledok otočili. "My sme tomu verili, ale hovorili sme si, že musíme hrať to, čo predtým. Dostali sme rýchle dva góly, ale potom sme ukázali, že hokej hrať vieme," uzavrel Bakoš.



