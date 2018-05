Čech Nečas nenastúpi pre zranenie proti Švédom

Nešťastný moment prišiel v prvej minúte predĺženia, keď 19-ročný hráč narazil vo veľkej rýchlosti na mantinel po kontakte so slovenským brankárom Marekom Čiliakom.

Kodaň 6. mája (TASR) - Útočník českej hokejovej reprezentácie Martin Nečas nebude pre zranenie k dispozícii svojmu tímu v nedeľňajšom zápase proti Švédsku na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku. Strelec vyrovnávajúceho gólu v dueli so Slovenskom si poranil rameno a pravý bedrový kĺb pri náraze na mantinel.



Nešťastný moment prišiel v prvej minúte predĺženia, keď 19-ročný hráč narazil vo veľkej rýchlosti na mantinel po kontakte so slovenským brankárom Marekom Čiliakom, svojim klubovým spoluhráčom z majstrovského tímu českej ligy Komety Brno.



"Martin bol na vyšetreniach v nemocnici, pretože sme sa obávali poranenia chrbtice. Našťastie sa mu nič vážne nestalo. V priebehu budúceho týždňa padne rozhodnutie, či ešte zasiahne do turnaja. Je však pozitívne naladený a verí, že si na šampionáte ešte zahrá," citoval portál idnes.cz lekára českého tímu Dušana Singera.



Česi nastúpia na svoj druhý zápas v A-skupine proti Švédom o 16.15 h.