Česi zdolali Švajčiarsko až po nájazdoch, výsledok museli otáčať

A-skupina (Kodaň):



Česko - Švajčiarsko 5:4 pp a sn (1:1, 3:3, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 17. Kubalík (Nečas), 25. Moravčík (Sklenička, Hyka), 28. Jaškin (Moravčík, Nestrašil), 35. Řepík (Kubalík), rozhodujúci sn Řepík – 12. Niederreiter (Hofmann), 21. Hofmann (Andrighetto, Diaz), 23. Moser (Vermin, Müller), 28. Niederreiter (Moser). Rozhodovali: Gofman (Rus.), Reneau (USA) – Goljak (Biel.), Lazarev (Rus.), vylúčení na 2 min: 13:9, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 6226 divákov.



Česko: Francouz – Gudas, Moravčík, Hronek, Šulák, Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík – Řepík, Plekanec, Kubalík – Hyka, Faksa, Červenka – Nestrašil, Nečas, Jaškin – Chytil, Horák, Kousal.

Švajčiarsko: Genoni - Müller, Diaz, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Andrighetto, Corvi, Niederreiter – Hofmann, Haas, Baltisberger – Moser, Vermin, Riat – Scherwey, Schäppi, Rod.

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9

2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9

3. Švajčiarsko 3 1 1 1 0 9:7 6

4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4

-----------------------------------

5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 6:7 4

6. Francúzsko 3 1 0 0 2 6:13 3

7. Rakúsko 3 0 0 1 2 4:14 1

8. Bielorusko 3 0 0 0 3 2:17 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 9. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v utorok vo svojom treťom zápase na MS v Kodani so Švajčiarskom 5:4 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Josefa Jandača najskôr prehrávali 1:3 aj 2:4, ale napokon dokázali triumfovať. V priebežnej tabuľke im o ziskom 4 bodov patrí štvrtá priečka, Švajčiari sú tretí so šiestimi bodmi.Švajčiari sa v stredu 9. mája stretnú o 16.15 h s Bieloruskom, Česi nastúpia o deň neskôr o 20.15 h proti Rusku.Už po úvodných sekundách bolo zrejmé, že diváci uvidia v kodanskej Royal Arene zaujímavý hokej. Prvé dve šance na oboch stranách naznačili, že sa bude hrať ofenzívny hokej, ktorý pokračoval po celých 60 minút. Hralo sa navyše aj veľmi dôrazne najmä pri mantineloch, v zápase udelili arbitri 22 menších trestov. Ako prví išli do vedenia Helvéti, ktorí využili presilovku v 12. minúte zásluhou Niederreitera, ale Kubalík o päť minút neskôr vyrovnal. V druhej tretine roztrhlo vrece s gólmi, Švajčiari sa po góloch Hofmanna a Mosera dostali do dvojgólového vedenia, na čo reagovali Česi znížením. Niederreiter však v 28. minúte opäť zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Zverenci trénera Josefa Jandača však zapli na vyššie obrátky a zásluhou Řepíka a Jaškina vyrovnali. V tretej tretine sa viac bojovalo, ale šancu rozhodnúť mali obe mužstvá. Najväčšiu Švajčiari v 56. minúte, keď Vermin nepremenil trestné strieľanie. V predĺžení sa pri šanciach Čechov zaskvel brankár Berra, rozhodli napokon samostatné nájazdy. V nich boli úspešnejší Česi, o ich triumf sa postaral v záverečnej piatej sérii Řepík.vyslaní redaktori TASR ny wr