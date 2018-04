Tréner hokejistov ČR Jandač povedie po MS v Dánsku Magnitogorsk

Jandač v Magnitogorsku nahradí Viktora Kozlova. V tejto sezóne skončil klub v druhom kole play off po prehre v sérii s Ak Bars Kazaň.

Praha 17. apríla (TASR) - Josef Jandač skončí po májových MS v Dánsku na poste trénera českej hokejovej reprezentácie. Od budúcej sezóny sa vráti do KHL, kde povedie ruský tím Metallurg Magnitogorsk. Informoval o tom portál idnes.cz.



Jandač v Magnitogorsku nahradí Viktora Kozlova. V tejto sezóne skončil klub v druhom kole play off po prehre v sérii s Ak Bars Kazaň. V KHL už Jandač pôsobil pred šiestimi rokmi, keď stál na striedačke už zaniknutého klubu HC Lev Praha.



Českú reprezentáciu viedol ako hlavný tréner dve sezóny a zatiaľ s ňou nezískal žiadny cenný kov. Na SP 2016 skončil jeho tím v skupine, na MS 2017 vypadol vo štvrťfinále a na ZOH 2018 prehral v dueli o bronz s Kanadou. V Dánsku chce s omladeným kádrom zabojovať o medaily. "Pôsobenie pri národnom mužstve je pre mňa obrovskou cťou a svoju misiu na reprezentačnej striedačke chcem pochopitelne uzavrieť s čo najlepším výsledkom," povedal Jandač.



"Metallurg patrí k absolútnej špičke ruského hokeja a má každoročne iba tie najvyššie ambície. Teší nás, že sme vďaka našim výborným kontaktom a znalosti prostredia v Rusku pomohli k dohode a spokojnosti oboch strán," uviedol na margo angažovania Jandača do Magnitogorsku hokejový agent Robert Spálenka.