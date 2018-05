Dánsko podľahlo USA v B-skupine, Atkinson: Hrali sme jednoducho

B-skupina:



Dánsko - USA 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 17. Butcher (Gaudreau), 23. Kreider (Ryan, Hughes), 30. Atkinson (Kreider, Jensen), 48. N. Jensen (Butcher, Kane). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Schukies (Nem.) - Kilian (Nór.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.800 divákov.



zostavy:



Dánsko: Andersen - Lassen, Larsen, Jesp. Jensen, O. Lauridsen, Nich. Jensen, D. Nielsen - O. Bjorkstrand, Regin, Nick. Jensen - Hardt, F. Nielsen, Storm - M. Madsen, J. Jakobsen, Kristensen - Russell, Jesp. Jensen, Bau Hansen



USA: Kinkaid - Murphy, Martinez, N. Jensen, Butcher, Pionk, Oesterle, Hughes - Kane, Coleman, DeBrincat - Atkinson, Larkin, Kreider - Gaudreau, Ryan, Lee - Thompson, White, Gibbons

Vyjadrenia po zápase (IIHF):



Nicklas Jensen, útočník Dánska: "Je úžasné hrať pred toľkými fanúšikmi. Dáva nám to obrovské množstvo energie. Nie je však jednoduché hrať proti tímu ako USA. Keď s nimi prehrávate o 2-3 góly, je už ťažké vrátiť sa do zápasu. Bojovali sme však až do konca, ale musíme nájsť spôsob, ako dávať góly aj proti najsilnejším tímom."



Cam Atkinson, útočník USA: "Vedeli sme, že domáci na nás vyletia a to sa aj stalo v prvých minútach. Odviedli sme však dobrú prácu. Hrali sme jednoducho, nezdržiavali sme sa s pukom a bolo to tak lepšie."

Tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 1 1 0 0 9:4 5



2. Fínsko 1 1 0 0 0 8:1 3



3. Lotyšsko 1 0 1 0 0 3:2 2



4. Dánsko 2 0 1 0 1 3:6 2



5. Kanada 1 0 0 1 0 4:5 1



6. Nemecko 1 0 0 1 0 2:3 1



7. Nórsko 1 0 0 1 0 2:3 1



8. Kórea 1 0 0 0 1 1:8 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 6. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v Dánsku nad domácim tímom 4:0. Američania mali hernú i streleckú prevahu a veľkou prekážkou Dánov bol aj americký brankár Kinkaid, ktorý kryl všetkých 20 striel. Dáni nastúpia na ďalší zápas v pondelok od 20.15 proti Kanade, Američania budú hrať v rovnaký deň od 16.15 proti Nemecku.Američania boli v prvej tretine aktívnejší a v 16. minúte to potvrdili aj gólovo. Gaudreau prenikol do útočného pásma a Butcher otvoril skóre - 0:1. Favorit zápasu dostal v 22. minúte možnosť presilovky, v ktorej Hughesovu strelu tečoval Kreider a brankár Andersen bol bezmocný - 0:2. Američania mali hru pod kontrolou, bez väčších problémov zvládli dve oslabenia a po nich v 30. minúte dorážajúci Atkinson využil nedôraz dánskej obrany - 0:3. Dáni mali problémy s pohyblivými Američanmi, ktorí ich nepúšťali do nebezpečných pozícií. Veľkou prekážkou bol pre domácich aj brankár Kinkaid, ktorý sa vyznamenal najmä v závere druhej časti pri tutovke Storma. Američania aj v tretej časti kontrolovali svoj náskok a Dánom nedovolili zdramatizovať zápas. V 48. minúte pridali aj štvrtý gól, keď sa presadil obranca Jensen.