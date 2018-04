Šatan pred MS osloví aj Radivojeviča. Vo štvrtok príde trojica z Čiech

Nominácia SR na kemp v Piešťanoch a zápas s Kórejskou Republikou:



Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ/USA), Patrik Rybár (Mountfield HK/ČR)

Obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/RUS/KHL), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping/Švéd.), Dominik Graňák (Mountfield HK/ČR), Mário Grman Piráti Chomutov/ČR), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL)

Útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Lukáš Cingel (Mountfield HK/(ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Ladislav Nagy, Marek Hovorka (obaja HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky), Tomáš Jurčo (Chicago Blackhawks/NHL)

Piešťany 23. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa zišla v pondelok v Piešťanoch na ďalší cyklus prípravy pred odchodom na majstrovstvá sveta do Dánska. Generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay na zraze privítali dvoch hráčov zo zámoria, útočníka Tomáša Jurča a obrancu Christiána Jaroša. Kríldeník Chicaga Blackhawks však meškal a do Piešťan dorazil tesne pred začiatkom tréningu.V týždni čaká reprezentáciu bohatý program. V stredu sa v Piešťanoch stretne v prípravnom zápase s Kórejskou republikou, o dva dni neskôr privíta v Nitre Francúzsko v rámci turnaja Euro Hockey Challenge. Generálkou pre Slovákov pred odchodom na sever Európy bude súboj s Francúzmi v sobotu 29. apríla.Medzi prvými dorazil na pondelňajší zraz obranca Christián Jaroš. Ten odohral väčšiu časť sezóny na farme Ottawy Senators v Belleville, v NHL si zahral v dvoch zápasoch. Pozvánku do reprezentácie prijal s nadšením.povedal Jaroš, ktorého rovnako ako ostaných nováčikov pod trénerom Craigom Ramsayom čaká osvojenie si systému kanadského kouča.Jaroš však sledoval zápasy proti Lotyšsku v Poprade a Michalovciach, prehľad teda má.Na tréning sa tešil aj Andrej Sekera, ktorého však stále trápi poranené koleno a obranca Edmontonu Oilers nie je úplne fit.povedal Sekera, ktorý tak stále nemôže stopercentne potvrdiť štart na MS:Oproti nominácii na dvojzápas s Lotyšskom pripravil realizačný tím niekoľko zmien. V príprave nepokračujú obranca Peter Trška a útočníci Michel Miklík a Matúš Sukeľ. V ďalších dňoch pribudnú do tímu aj finalisti z najvyššej slovenskej a českej súťaže.uviedol GM Miroslav Šatan, ktorý však plánuje osloviť vo výbornej forme hrajúceho Branka Radivojeviča, hoci ten oznámil už skôr, že reprezentácia je pre neho uzavretá:Šatan zároveň prezradil, že sa príchodom Čiliaka uzavrie brankárska otázka a spolu s trénerom Ramsaym budú uvažovať aj o Jurajovi Mikúšovi z Litvínova.