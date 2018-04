MS2018: Draisaitl z Edmontonu odohrá prípravné zápasy Nemecka pred MS

Keďže sa nemeckému zväzu vďaka sponzorom a partnerom podarilo nájsť financie na nákladnú poistku pre talentovaného hráča, bude môcť Nemcov s najväčšou pravdepodobnosťou reprezentovať aj na šampionáte.

Berlín 16. apríla (TASR) - Dvadsaťdvaročný nemecký útočník Leon Draisaitl je jedným z osmičky nových hráčov, ktorých tréner Marco Sturm povolal do prípravných zápasov pred MS proti Francúzsku.



Nemci, strieborní zo ZOH 2018 v Pjongčangu, v príprave na šampionát v Dánsku prehrali v sobotu a v nedeľu so Slovákmi 1:2 po predĺžení, resp. 1:4. "S olympijskom medailou nemám skoro nič spoločné. To boli chlapci, ktorí hrali. Mužstvo bude vyzerať trochu inak, ale opäť sa chceme postarať o vzrušenie," citovala hráča Edmontonu agentúra DPA. "Sme na dobrej ceste a niekedy v budúcnosti budeme hrať na MS významnejšiu úlohu," dodal Draisaitl, ktorý má s Oilers osemročnú zmluvu v hodnote 68 miliónov dolárov. Keďže sa nemeckému zväzu vďaka sponzorom a partnerom podarilo nájsť financie na nákladnú poistku pre talentovaného hráča, bude môcť Nemcov s najväčšou pravdepodobnosťou reprezentovať aj na šampionáte.