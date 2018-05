Dnes nastúpia hokejisti SR proti Švajčiarom. Na MS po šiestich rokoch

Švajčiarsky tréner Patrick Fischer nominoval do Dánska až sedem hráčov, ktorí si v prebiehajúcej sezóne zahrali v zámorí, z toho až piati aj v NHL.

Kodaň 6. mája (TASR) - Po úvodnom meraní síl s Českom čaká na slovenských hokejistov na MS v Dánsku už o 24 hodín neskôr Švajčiarsko. S reprezentantmi krajiny helvétskeho kríža majú mierne negatívnu bilanciu a tak by si ju chceli v nedeľu (20.15 h) vylepšiť. Najmä vzhľadom na to, že podľa rebríčkového postavenia by sa mali práve s nimi biť o štvrté postupové miesto z A-skupiny.



Okrem rebríčkového postavenia (Švajčiarsko 8., SR 10.) budú Švajčiari v miernej výhode aj z pohľadu regenerácie. Svoj úvodný duel v Helsinkách odohrajú v sobotu o 12.15 proti outsiderovi skupiny z Rakúska, Slováci nastúpia o osem hodín neskôr proti ČR.



Švajčiarsky tréner Patrick Fischer nominoval do Dánska až sedem hráčov, ktorí si v prebiehajúcej sezóne zahrali v zámorí, z toho až piati aj v NHL. Najvýraznejšou postavou tímu je útočník Minnesoty Wild Nino Niederreiter, Sven Andrighetto si vybojoval stabilné miesto v zostave Colorada Avalanche, bohaté zámorské skúsenosti má brankár Reto Berra. Zvyšok tímu je tvorený výlučne hráčmi z domácej súťaže, nechýbajú reprezentačné stálice Raphael Diaz, Reto Schäppi či Thomas Rüfenacht.



"Zatiaľ som ich súpisku príliš nesledoval. Hral som tam pár mesiacov, čiže až takú veľkú skúsenosť s ich ligou nemám, niektorých hráčov však poznám. Švajčiari majú tím, ktorý má svoju vlastnú tvár. Je to veľmi dobre korčuľujúci tím, agresívny, zodpovedný a pracovitý," povedal pre TASR Dominik Graňák.



Slováci sa v doterajšej histórii stretli s nedeľňajším súperom dokopy 67-krát, pričom 28 duelov vyhrali, sedem sa skončilo remízou a až v 32 prípadoch ťahali za kratší koniec. Gólová bilancia hovorí naopak v ich prospech 164:147.



Posledné vzájomné duely sa viažu k uplynulej sezóne. V nej zohrali Slováci so Švajčiarmi dokopy štyri zápasy, pričom až tri na domácej pôde, no uspeli len raz. Z triumfu 4:1 sa tešili v Augsburgu na Nemeckom pohári, následné tri domáce stretnutia na Slovakia Cupe v Nitre (3:4) a dvakrát v rámci Euro Hockey Challenge (Trenčín 1:2, Žilina 0:3) však prehrali.



Na svetových šampionátoch sa naposledy stretli ešte v roku 2012 v Helsinkách, keď Slováci v základnej A-skupine zvíťazili tesne 1:0 gólom Tomáša Tatara. Slovensko v tom roku získalo zatiaľ poslednú medailu z MS, keď vo finále podľahlo Rusku 2:6.



vyslaní redaktori TASR