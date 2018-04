Graňáka lákala Ramsayho filozofia a profesionálny prístup

Skúsený slovenský obranca prišiel pod Tatry s neskrývaným odhodlaním a chuťou reprezentovať.

Poprad 17. apríla (TASR) - Už vyše desaťročie je Dominik Graňák stálicou hokejovej reprezentácie. V utorok sa pripojil k tímu v rámci prípravy na zápasy Euro Hockey Challenge proti Lotyšsku a hoci by sa mohlo zdať, že podobné akcie sú pre neho rutinou, opak je pravdou. Do reprezentačnej kabíny sa veľmi tešil, lákali ho profesionálny prístup aj filozofia razená trénerom Craigom Ramsayom.



Graňák prišiel pod Tatry s neskrývaným odhodlaním a chuťou reprezentovať. "Veľmi som sa tešil do tímu, pretože štýl, ktorý sa do nás Craig snaží dostať, je mi veľmi blízky a aj spôsob, ktorým sa to snaží robiť je veľmi profesionálny. Mňa to hokejovo posúva, takže som obzvlásť rád, že som tu. Pre nás sú prípravné zápasy dôležité, pretože sa ako tím snažíme dostať určitú filozofiu a herný štýl. Je potrebné, aby sme sa to všetci snažili napĺňať napríklad aj pre to, aby to mali jednoduchšie hráči, ktorí sa k nám postupne pripájajú."



Súbežne s Graňákom sa k reprezentačnému tímu pridal ďalší skúsený zadák Andrej Sekera. Spoločne štartovali na piatich MS, obaja sa s veľkou pravdepodobnosťou predstavia aj v Dánsku. "Andrej je skvelý hokejista, to je bez debaty. Okrem toho, čo je vidno na ľade, má ešte ďalší rozmer. Je to stopercentný profesionál. Keby niekto sledoval, čo všetko robí počas dňa, tak by uznal, že to, kde je, má úplne zaslúžene. Ja ho poznám dlho, mám s ním možnosť trénovať aj počas leta a môžem povedať, že k svojim povinnostiam pristupuje veľmi zodpovedne. Je veľké plus, že k nám prišiel chalan, ktorý je hviezdou v NHL, ale pritom je stále pokorný," zložil Graňák poklonu Sekerovi.



Pre 34-ročného obrancu by išlo už o dvanástu účasť na MS. O šampionát v roku 2017 sa pripravil prakticky sám. Vtedajšiemu trénerovi Zdenovi Cígerovi oznámil priamo počas prípravného obdobia, že sa necíti byť oporou a sklamaný z vlastnej formy odišiel z tímu. "Dlho som to zvažoval. Sám som zhodnotil, že moja forma nie je dostatočná pre reprezentáciu," tvrdil pred rokom. Dnes hovorí o veľkom odhodlaní byť tímu prospešný hrou i skúsenosťami. "Na konci minulej sezóny som už nemal mentálnu silu ísť do toho a chýbal mi aj pocit, že tímu môžem pomôcť. Teraz cítim, že je to iné. Blízka mi je aj filozofia, ktorá sa teraz razí v reprezentácii. Dúfam, že budeme schopní robiť na ľade to, čo sa od nás bude vyžadovať," uviedol.



V reprezentácii zažil viacero neľahkých šampionátov, má však aj striebro z MS 2012. Vlani iba sledoval ako sa jeho reprezentační spoluhráči herne i výsledkovo trápili na MS v nemeckom Kolíne. Nadchádzajúci šampionát v Dánsku však bude pre Slovákov o to špecifickejší, že po ňom nemôžu vypadnúť z A-kategórie, keďže o rok budú hostiť MS. "Vlani som na MS nebol, ale videl som, že to bolo extrémne náročné. Jedna vec je hrať o štvrťfinále, ale je niečo úplne iné hrať priam o existenciu. Pred rokom som to sledoval, chalanom som držal palce a keď som sa vžil do ich situácie, mal som z toho zlý pocit. Určite by sme však do Dánska nemali ísť s pocitom, že sa nič nemôže stať," zdôraznil Dominik Graňák.