Brankár Konrád nebude štartovať na svetovom šampionáte v Dánsku

Bratislava 27. marca (TASR) - Branislav Konrád nebude k dispozícii trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu na májových MS v Dánsku. Ako informoval denník Šport vo svojom utorkovom vydaní, brankára Olomouca vyradilo zranenie kolena.



"Natiahol som si bočný väz v kolene. Mám v ňom tekutinu. Dosť ma to obmedzovalo počas play off. Chytal som len vďaka liekom. Ešte na začiatku vyraďovacej časti bolo koleno celkom dobré, ale postupne sa jeho stav zhoršoval. Sezóna sa pre mňa skončila," povedal pre Šport Konrád, ktorého by nemala čakať operácia.



Tridsaťročný brankár podával výborné výkony v príprave na ZOH 2018, v Pjongčangu odchytal dva zápasy. V minulosti bol s národným tímom aj na troch svetových šampionátoch. Pre reprezentáciu je to ďalšia strata na brankárskom poste, už dávnejšie musel odmietnuť účasť na MS Július Hudáček, ktorého manželka očakáva v máji potomka.