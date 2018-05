Reakcie osobností na vystúpenie hokejistov SR na svetovom šampionáte

Reakcie hokejových osobností na účinkovanie slovenskej reprezentácie na MS v Kodani.

Ján Laco, brankár SR, na tohtoročných MS neštartoval: "Vzhľadom na to, že sme už niekoľko rokov nepostúpili do štvrťfinále, je to asi reálne odzrkadlenie našich možností. Celkovo mám však z vystúpenia slovenského tímu dobrý pocit. Dosť sa hovorí o systéme, ktorý chce hrať tréner Ramsay. Jedna vec je mať v reprezentácii tých hráčov, ktorých tam tréner chce a druhá je, aby verili tomu systému, čo od nich tréner chce a aby to plnili na ľade. To sa, myslím si, udialo. Chalanom som dôveroval, mali za sebou dobré sezóny. Každý jeden odviedol dobrú prácu. Brankársky tím fungoval dobre, až nadštandardne. Dobrú prácu odviedli Paťo Rybár, Marek Čiliak ale aj Denis Godla, keďže pozícia tretieho brankára je takisto dôležitá. Z hráčov v poli by som vypichol Miša Krištofa. Ten ma zaujal už dávnejšie. Je to hráč, ktorého by som rád videl ako lídra, no viem, že je to ťažké. Veľmi sa mi páči ako hráč na ľade, ale aj ako osobnosť a človek v kabíne."



Dušan Milo, bývalý reprezentačný obranca, majster sveta z Göteborgu 2002: "Vzhľadom na vývoj turnaja je konečný výsledok zodpovedajúci tomu, na čo máme. Prvé štyri tímy v našej skupine hrali výrazne lepšie. Česi síce s nami pomerne šťastne vyhrali zápas, ale odkedy sa posilnili o dvoch hráčov (Pastrňák, Krejčí, pozn. red.), sú úplne iné mužstvo. Na takých Švajčiarov bola radosť sa pozerať. Majú energiu, plnia si povinnosti. Naše konečné umiestnenie zodpovedá stavu v akom sme. Systém Craiga Ramsayho s prehusťovaním na jednej strane hrajú vlastne všetci. Je to o tom, kto tam viac zaváha. To sa potom prejaví. Podľa mňa je to dobrý systém, záleží však na tom, ako to hráči plnia na ľade. Páčil sa mi výkon mladého Fehérváryho. Na to, že je to 18-ročný chlapec, tak hral dobre, nerobil chyby. Celkovo mi však chýbala väčšia podpora obrancov do útoku, ale aj útočníkov do obrany. Okrem Fehérváryho sa mi páčila aj popradská trojica, na ktorej bolo vidieť, že sú celkom zohraní. Páčil sa mi aj Martin Bakoš, takisto Mišo Krištof."



Michal Valent, brankár Dukly Trenčín: "Myslím si, že tím podal kvalitné výkony, najmä so silnými tímami ako Česko alebo Švédsko. Pri troche šťastia mohol tento tím postúpiť ďalej. Našich brankárov som si, samozrejme, všímal viac. Poznám ich a priznám sa, že som sa o ich výkony neobával. Myslím si, že na tomto poste máme do ďalších rokov perspektívu. Je dobré, že dostalo príležitosť mnoho mladých chalanov. Ja osobne by som vyzdvihol brankárov, ale aj Miša Krištofa, takisto Laca Nagya, ktorý hral vo svojom veku parádne."



Radoslav Suchý, bývalý reprezentačný obranca, majster sveta z Göteborgu 2002: "Striedali sme dobré výkony so slabšími, čo je na škodu. Pripísať sa to dá aj tomu, že tam bolo veľa neskúsených hráčov. Tí však nabrali skúsenosti a to je dobre do budúcna. Proti silnejším tímom vynikali obrancovia, s papierovo slabšími zase útočníci. Celkovo si myslím, že sme viac korčuľovali. Neboli sme až takí sústredení na defenzívnu hru. Keď sme po minulé roky hrali proti silným, tak sme sa priveľmi sústredili na obranu, teraz to bolo iné, odvážnejšie. Rozdiel bol v korčuľovaní, ktoré bolo oveľa lepšie ako na predošlých šampionátoch. Z našich výkonov nie som sklamaný, do Dánska išlo neskúsené mužstvo. Teraz vidíme, že nás od postupu do štvrťfinále delilo možno desať sekúnd v prvom zápase. Keby sme ten zvládli, možno by sa to celé vyvíjalo inak."