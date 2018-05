Nemecko podľahlo Dánsku, Madsen: Cenné víťazstvo

B-skupina (Herning):



Nemecko – Dánsko 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 33. Draisaitl (Ehliz), 51. Ehliz (Draisaitl) - 28. J. Jensen (Jensen Aabo, F. Nielsen), 36. Storm (Hard, Larsen), rozhodujúci nájazd F. Nielsen. Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Rantala (Fín.) - Davis (USA), Sormunen (Fín.), vylúčení na 2 min.: 4:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9982 divákov.



Nemecko:



Pielmeier – Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Plachta, Draisaitl, Ehliz – Hager, Kahun, Wiederer – Krämmer, Pietta, Noebels – Elsenschmid, Tiffels, Michaelis



Dánsko:



Andersen – Lassen, Larsen, Lauridsen, Jensen Aabo, D. Nielsen, Nich. Jensen, Kristensen – Nick. Jensen, Regin, Bjorkstrand – Storm, F. Nielsen, Hardt – Christensen, Jakobsen, Madsen – Bau Hansen, J. Jensen, Russell

Hlasy po zápase (zdroj: iihf.com):



Jonas Müller, obranca Nemecka: "Prvých 20 minút nebolo z našej strany dobrých. Súper na nás vybehol, rýchlosťou nás prevýšil. Tak sme nechceli hrať. Chceli sme častejšie strieľať. Po prvej dvadsaťminútovke sme sa zlepšili, hra sa vyrovnala. Rozdielové boli dnes hra v oslabení a presilovke."



Morten Madsen, útočník Dánska: "Súperovi sme dovolili ľahko dostať sa do niekoľkých šancí, najmä v tretej tretine. Freddy (Frederik Andersen, pozn. red.) nás však v bránke podržal. Bol to tesný zápas, hra sa prelievala z jednej strany na druhú, mohlo sa to skončiť akokoľvek. Nemci získali striebro na olympiáde, vedeli sme, že majú dobrý tím, víťazstvo je preto pre nás cenné."



Herning 5. mája (TASR) – Hokejisti domáceho Dánska vyhrali v druhom zápase B-skupiny v úvodný deň MS nad Nemeckom 3:2 po nájazdovom rozstrele. V Herningu sa tak opäť nezrodil víťaz za tri body. Zápas viedol ako jeden z dvoch hlavných rozhodcov Slovák Jozef Kubuš.Dáni hrajú o 24 hodín neskôr proti USA, paralelne s kodanským večerným súbojom Slovenska a Česka (20.15). Nemci nastúpia až v nedeľu o 16.15 proti Nórsku.Zápas chytil tempo od začiatku a hoci nechýbali aj pekné kombinácie, najmä Nemci hrali jednoducho a tvrdo. V prvej tretine vyzerali presvedčivejšie, ale v druhej časti doplatili na to, že na nečistú hru začali rozhodcovia reagovať citlivejšie domáci dvoma výbornými presilovkami strhli vedenie dvakrát na svoju stranu. Medzitým udreli aj Nemci a mohli aj vyrovnať, ale v závere dejstva im chýbalo strelecké šťastie. To nemali ani v tretej tretine, podarilo sa im opäť zásluhou údernej dvojice Ehliz-Draisitl vyrovnať, ale vzápätí zahodili sériu čistých šancí na čele s výstavnou tutovkou Noebelsa. Dáni, ktorí celkovo pôsobili hokejovejšie ale aj nerozhodnejšie, sa od cca 50. minúty nevedeli dlhé minúty dostať z útlmu, ale štyri minúty pred koncom Regin skvele vybojoval puk za bránkou a Nicklas Nielsen trestuhodne zahodil jasnú gólovú pozíciu sám pred nepripraveným brankárom. Trest neprišiel, lebo Draisaitl spálil sólonájazd a neuspel ani v najväčšej šanci predĺženia. V nájazdoch ani on, ani nikto z jeho spoluhráčov, iba dánsky kráľ nájazdov v NHL, Frans Nielsen.