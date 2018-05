Ramsay stavia na pozitívach z 1. zápasu: Bolo tam veľa dobrého

PREČÍTAJTE SI AJ: Slovenskí hokejisti si z úvodného zápasu odnášajú jeden bod

Kodaň 6. mája (TASR) - Necelých 22 hodín po krutej prehre v otváracom derby na MS s Českom mali slovenskí hokejisti šancu na reparát. V nedeľu proti Švajčiarom chceli opäť zabojovať o tri body a tento raz si ich už aj pripísať do tabuľky. Recept bol podobný ako deň predtým, hrať zodpovedne v obrane a jednoducho a efektívne vpredu.Strata výhry za tri body iba desať sekúnd pred koncom riadneho času určite poriadne bolela, no bolo na ňu treba rýchlo zabudnúť.povedal tréner Craig Ramsay.pokračoval.Kanadský kormidelník nemohol byť po prvom zápase nejako zvlášť spokojný, no v hre svojich zverencov našiel dosť pozitív, na ktorých chce stavať v ďalšom priebehu turnaja.uviedol.Česi mali v istých chvíľach najmä v treťom dejstve veľkú prevahu a súpera nepustili z pásma. To chce Ramsay v ďalších zápasoch zmeniť, a preto bude aj na taktických poradách dbať na to, aby sa hráči snažili viac držať puk na hokejkách v útočnom pásme.pochvaľoval si obranca Dominik Graňák, ktorý má s Helvétmi dosť skúseností a v tamojšej najvyššej súťaži pár mesiacov aj pôsobil.upozornil.Ďalším pozitívom boli presilovky, z ktorých dali Slováci oba góly. Postarala sa o ne "špeciálna formácia" v zložení Sekera, Bakoš, Jurčo, Krištof a Nagy.želal si Krištof.Slováci nastúpia na druhé stretnutie na šampionáte v nedeľu o 20.15 h v Royal Arene v miernej nevýhode. Na regeneráciu mali iba niečo málo vyše 20 hodín, Švajčiari o osem viac.zhrnul recept na Helvétov kapitán Andrej Sekera.