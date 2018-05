Ramsay po ďalšej prehre: Akoby som v jeden večer sledoval dva zápasy

Marcinko nešetril kritikou: Musíme byť nebezpečnejší

Bakoš o druhom góle: Išiel som tam pomáhať, ale zbytočne

Kodaň 7. mája (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu to v nedeľu pripadalo, akoby sa pozeral na dva rozdielne zápasy. Jeho zverenci však nevyhrali ani jeden z nich:uviedol.Slováci tak zaknihovali druhú prehru v rade a po úvodnom víkende majú na konte len jediný bod. Proti Švajčiarom odštartovali zakríknuto a hneď v prvej tretine sa dostali pod tlak.opísal Ramsay začiatok duelu.Od druhej polovice sa výkon jeho zverencov podstatne zlepšil, súpera dokázali zatlačiť a vypracovali si aj šance, no stále chýbala presnejšia muška, či krôčik navyše.pokračoval hlavný kormidelník.O možných zmenách v zostave, či dopísaní ďalších hráčov na súpisku zatiaľ nechcel hovoriť.dodal.Prehra so Švajčiarmi v druhom zápase na MS komplikuje Slovákom cestu do štvrťfinále, ale šancu stále majú. V ďalších zápasoch však musia zverenci trénera Craiga Ramsayho pridať najmä pri hre v útočnom pásme.Helvéti ukázali v prvej polovici zápasu viac kvality, ktorú dokázali vyjadriť aj gólovo. Na obrat už potom Slovákom nestačil ani zlepšený výkon.povedal pre TASR útočník SR Tomáš Marcinko.Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách. Proti Čechom premenili dve, tentokrát v nich neboli ani nebezpeční.vyhlásil Marcinko.Prvá polovica zápasu bola v réžii Helvétov, potom prišlo zlepšenie. Ale na zvrat to nestačilo.Podľa slovenského centra bola prehra zaslúžená, ďalší zápas však už musia Ramsayho zverenci zvládnuť.Inkasovaný gól počas presilovky každým mužstvom zamáva, inak to nebolo ani v nedeľu so slovenskými reprezentantmi. Namiesto toho, aby hneď v úvode druhej tretiny využili šancu na vyrovnanie, darovali Švajčiarom druhý gól.Slováci si nerozumeli a zbytočne išli štyria k mantinelu, kde držal puk Tristan Scherwey. Za ich chrbtami sa však vyrútil Mirco Müller, dostal puk na hokejku a svoj nájazd premenil.povedal útočník Martin Bakoš, ktorý mal strážiť priestor pred bránkou.opísal jeden z rozhodujúcich momentov zápasu.Druhý gól padol v čase, keď sa slovenskí hokejisti chceli nadýchnuť po prvej tretine, ktorá im veľmi nevyšla. Namiesto toho prišiel ďalší úder a trvalo dlho, kým sa znovu rozbehli.pokračoval Bakoš.Súperovi začali podkurovať až v závere druhej tretiny a potom aj v tretej, no na hokejkách už bola nervozita, ktorá sa prejavila na prihrávkach i streľbe.dodal.vyslaní redaktori TASR