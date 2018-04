NEČAKANÉ: Odohral jubilejný zápas a v reprezentácii nateraz skončil

Podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana by mali na pondelňajšom zraze pribudnúť zámorskí hráči a v ďalších dňoch aj finalisti z najvyššej slovenskej a českej súťaže.

Poprad 22. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu opustia po dvojzápase s Lotyšskom (dvakrát 4:1) jeden obranca a jeden útočník. Súčasťou tímu, ktorý je v záverečnej príprave na MS, už nie je útočník Michel Miklík, ktorý sa rozlúčil po jubilejnom stom reprezentačnom zápase. Podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana by mali na pondelňajšom zraze pribudnúť zámorskí hráči a v ďalších dňoch aj finalisti z najvyššej slovenskej a českej súťaže.



Dve mená, s ktorými tréner Craig Ramsay nepočíta do ďalšieho bloku záverečnej prípravy by mali v nedeľu. "Vyzerá to na jedného útočníka a jedného obrancu. Tým, že sa predĺžilo finále Tipsport Ligy, ktoré sa bude hrať na 6, možno i 7 zápasov, sa trochu zmenili naše plány. Naše mužstvo preto zostane takmer kompletné až do stredy a od štvrtku by sa pripojili finalisti. Ide o 4-5 hráčov, ku ktorým ešte môžu pribudnúť finalisti z českej extraligy," uviedol Miroslav Šatan.



Reprezentanti majú za sebou úspešný dvojzápas s Lotyšskom v Michalovciach a v Poprade, keď obe stretnutia vyhrali zhodným výsledkom 4:1. V druhom zápase došlo okrem očakávanej brankárskej zmeny iba k jednému zásahu do zostavy - kapitán Ladislav Nagy nahradil Michela Miklíka. Ten v Michalovciach nastúpil na svoj stý zápas, no ďalej už nebude súčasťou tímu. "Michel mal odohraných 99 zápasov a tak sme sa dohodli, že mu doprajeme ten stý. Dohoda bola taká, že odohrá ten jubilejný, po ktorom sa s nami rozlúčil. Bola to naša už dávnejšia vzájomná dohoda."



Slováci sa po dni voľna stretnú na ďalšom reprezentačnom zraze v pondelok. "Pribudnú k nám zámorskí hráči. Andrej Sekera, ktorý už s nami trénoval, no už by mal odohrať aj nejaké zápasy. Okrem neho aj avizovaní Christián Jaroš a Tomáš Jurčo. Veľa hráčov sa od zápasu k zápasu zlepšuje vrátane tých, pri ktorých sme nepočítali, že vydržia takto dlho," poznamenal Šatan.