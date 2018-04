VIDEO: Šatan sleduje pred MS vo finále 5 hráčov. Titul praje Trenčínu

Na pondelňajší zraz do Piešťan dorazili dve posily zo zámoria, v týždni prídu ďalší hráči, ktorí mali v uplynulých dňoch klubové povinnosti.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan prezradil, že okrem trojice Tomáš Marcinko, Marek Čiliak a Marcel Haščák, ktorá by sa mala k tímu pripojiť vo štvrtok, je v hre o MS v Dánsku ešte ďalších približne päť hráčov. Tých realizačný tím mapuje v tímoch, ktoré hrajú finále Kaufland play off slovenskej Tipsport Ligy.



Na pondelňajší zraz do Piešťan dorazili dve posily zo zámoria, v týždni prídu ďalší hráči, ktorí mali v uplynulých dňoch klubové povinnosti. "Pripojili sa k nám Christián Jaroš a Tomáš Jurčo, ktorí by mali koncom týždňa odohrať aj prípravné zápasy. Očakávame, že po stredajšom zápase budeme musieť urobiť nejaké závažné rozhodnutia, pretože chceme privítať hráčov z finálových sérií," uviedol Šatan. "Hovoril som s Marekom Čiliakom a Marcelom Haščákom z Brna, rovnako aj s Tomášom Marcinkom z Třinca. Všetci by sa k nám mali pripojiť vo štvrtok."







Šatanovi robí vrásky finále slovenskej ligy, to sa nečakane natiahlo na sedem zápasov. "Možno je to dobré pre divákov, ale nie pre reprezentáciu. Séria sa natiahla, pribudli v nej zranenia. Máme negatívne správy ohľadne Bubelu a Lampera a je pravdepodobné, že s nimi nebudeme môcť počítať na MS. V hre sú aj ďalšie mená, počítame s nimi vo štvrtok. Okrem tých čo som spomenul sú v hre ešte štyria, možno piati hráči."







Okrem nich uvažuje realizačný tím aj o Jurajovi Mikúšovi. Ten ukázal v závere sezóny dobrú formu v drese Slovana v KHL a potom aj v Litvínove, ktorému pomáhal v baráži o udržanie sa v najvyššej českej súťaži: "Juraj Mikúš je jeden z centrov, o ktorých sa rozprávame. Rozhodnutie v jeho prípade padne asi v stredu," prezradil Šatan.







S určitosťou sa na MS nepredstaví obranca Peter Čerešňák, ktorý sa potrebuje doliečiť. "Čerešňák mal v závere sezóny zdravotné problémy a rozhodol sa, že si ich dolieči," informoval generálny manažér, ktorý rovnako pozorne sleduje vývoj finálovej série medzi Trenčínom a Banskou Bystricou. O tom, komu v nej drží palce má jasno: "Bystrica je vo finále každý rok, oveľa zaujímavejší je príbeh Trenčína. Vlani hral o udržanie sa, tento rok hrá o titul. Ako bývalý hráč Trenčína mu samozrejme titul doprajem."