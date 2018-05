Sekera o Švédoch: Ak im chceme vziať body, musíme hrať ešte lepšie

Nálada na piatkovom tréningu bola po druhej trojbodovej výhre optimistická.

Kodaň 11. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti absolvovali piatkový tréning pred nasledujúcim zápasom so Švédskom takmer v kompletnom zložení. Chýbali len útočníci Martin Bakoš, Marcel Haščák a Ladislav Nagy. Brankár Marek Čiliak absolvoval prvých necelých 20 minút a potom odišiel z ľadu.



"Marek bol nejakých 15-18 minút na tréningu, dali sme mu dobrú streľbu, odchytal si čo potreboval a odišiel dole. Jeho zdravotný stav je stopercentný, tam nie je žiadny problém. Čo sa týka toho, kto bude chytať zajtra proti Švédom, už to vieme, ale najprv to oznámime brankárom," povedal pre TASR tréner brankárov Ján Lašák.



Nálada na tréningu bola po druhej trojbodovej výhre optimistická. "Body sú dôležité, získali sme ich. Nálada je dobrá, vyspali sme sa, no zajtra nás čaká ťažký zápas a treba sa na neho dobre pripraviť," uviedol kapitán Andrej Sekera.



V sobotu o 12.15 h príde doteraz najťažšia skúška pre slovenských hráčov. Čakajú ich suverénni Švédi, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy so skóre 19:2. "Musíme využiť šance, ktoré od nich dostaneme a hrať dobre v obrane. Majú vynikajúce mužstvo, štyri dobré lajny, vedia si prihrať i skórovať. Je to veľmi ťažký súper, čo dokazujú aj na turnaji," povedal pre TASR Sekera.



Slováci sa v posledných dvoch dueloch zlepšili, čo je pozitívna správa pred nasledujúcim duelom. Sekera však upozornil, že sobotňajší súper je oveľa lepší ako tí dvaja predchádzajúci. "Nemôžeme ich porovnávať s Ruskom či Švédskom, oni sú úplne inde. Ak im chceme ukradnúť nejaké body, musíme hrať ešte lepšie," dodal.



"Myslím si, že príprava bude rovnaká ako proti Francúzom. Ideme do toho zápasu s tým, že chceme vyhrať," povedal Christián Jaroš.



