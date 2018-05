Siedmy súper: Slováci proti Bielorusku možno o štvrťfinále

Predpokladané zostavy:



Slovensko: Čiliak/Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna



Bielorusko: Karnauchov/Trus - Vorobej, Falkovskij, Korobov, Denisov, Lisovec, Chenkeľ, Ustinenko - Linglet, Šarangovič, Platt - Gavrus, Razvadovskij, Kislij - Materuchin, Kovyršin, Pavlovič - Demkov, Kitarov, Drozd - Levša

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zakončia svoje vystúpenie v A-skupine MS v Dánsku utorňajším súbojom o 16.15 h s Bieloruskom. Deň pred ním však je otázne, či ešte budú bojovať o postup do štvrťfinále. Všetko totiž závisí od predposledného duelu zverencov trénera Craiga Ramsayho s Ruskom a tiež od utorňajšieho poludňajšieho vystúpenia Švajčiarska s Francúzskom.Bielorusov zastihol tohtoročný šampionát vo veľmi zlej forme. Odštartovali ho prehrou s obhajcami trofeje Švédmi 0:5, hneď na druhý deň ich zdolali aj Francúzi 6:2 a následne Rusi 6:0. Po úvodných troch dueloch tak mali na konte nula bodov, skóre 2:17 a to ich prinútilo k veľmi netradičnému kroku. Počas MS totiž odvolali z postu hlavného trénera Davea Lewisa z Kanady. Na jeho miesto zasadol dovtedajší asistent Sergej Puškov, no ani on nenasmeroval zdecimovaný káder k lepším výkonom.Bielorusi následne prehrali so Švajčiarmi 2:5, Čechmi 0:3 a v existenčnom zápase s Rakúskom 0:4, čo znamenalo, že po štrnástich rokoch zostúpili do A-skupiny I. divízie MS. V záverečnom vystúpení proti Slovákom tak budú bojovať už len o prvé body v Kodani.Zlé výsledky sa podpísali aj na štatistikách hráčov. Najproduktívnejší v tíme sú dvojbodoví Alexander Pavlovič (2+0), Geoff Platt a Pavel Vorobej (obaja 1+1). Okrem nich majú bod za jednu asistenciu ďalší šiesti hráči. Slabé je to aj s brankármi, do bojov na MS zasiahli všetci traja, najvyššiu úspešnosť zákrokov má Michail Karnauchov (87,50%), najnižší priemer inkasovaných gólov Vitalij Trus (4,13).Slováci majú s Bielorusmi pozitívnu bilanciu, dokopy sa stretli v 32 dueloch, z ktorých vyhrali osemnásť, v jednom sa zrodila remíza a v trinástich ťahali za kratší koniec. Aj celkové skóre hovorí v ich prospech 86:62, no posledné dve vzájomné stretnutia s nimi prehrali.Naposledy si zmerali sily v decembri 2016 na prípravnom turnaji vo švajčiarskom meste Biel, kde utrpeli debakel 1:7, jediný gól Slovákov vtedy strelil Andrej Kudrna. Na svetovom šampionáte sa stretli o pár mesiacov skôr v Petrohrade. V základnej skupine prehrali s Bieloruskom 2:4, keď skórovali kapitán súčasného výberu Andej Sekera a Tomáš Jurčo. Posledný triumf 2:1 zaznamenali reprezentanti na domácom Slovakia Cupe v Žiline vo februári 2016.