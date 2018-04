VIDEO: Hokejisti SR na východe dominovali, Hovorka: Ľudia sa bavili

Dva zápasy s Lotyšskom priniesli hokejistom Slovenska viacero pozitív vrátane natiahnutia víťaznej série na štyri zápasy.

Poprad 22. apríla (TASR) - Dve víťazstvá, zaplnené štadióny a potlesk divákov. Dva zápasy s Lotyšskom priniesli hokejistom Slovenska viacero pozitív vrátane natiahnutia víťaznej série na štyri zápasy. V druhom zápase potiahli tím za víťazstvom aj brankár Denis Godla s útočníkom Marekom Hovorkom, gólový účet v reprezentácii si otvoril Martin Fehérváry.



Za najlepšieho hráča Slovenska vyhlásili brankára Denisa Godlu, ktorý kryl 21 striel Lotyšov. "Denis mi vravel, že to dostanem ja, ja som však jemu vravel, že určite on. Potvrdilo sa, že som skúsenejší, mal som pravdu," poznamenal útočník Marek Hovorka s úsmevom a dodal: "Je to však jedno. Dôležité je, že sme vyhrali, ľudia sa bavili a v oboch zápasoch nám vytvorili výbornú atmosféru. Som rád, že sa to konalo v mestách, v ktorých hokej prilákal fanúšikov a tí si prišli na svoje." Skúsený útočník zvýšil v závere druhej tretiny na 2:1, neskôr si pripísal aj asistenciu a brankára Gudlevskisa prekonal aj v samostatných nájazdoch.







Slováci tak v druhom zápase zopakovali výsledok 4:1 z Michaloviec a osem strelených gólov v dvojzápase je pre tím trénera Craiga Ramseyho solídnou vizitkou. "Je to výsledok toho, že treba hrať jednoducho, priamočiaro na bránku, strieľať a dorážať. Myslím si, že celý tím si zaslúži pochvalu a to nielen za tieto dva zápasy, ale aj za predošlé. Vo Švédsku sme síce dostali 'nátery', ale aj tam všetci bojovali a pre každého je cťou byť v tíme," poznamenal Hovorka.







Zaujímavé déja vu má za sebou obranca Martin Fehérváry. Pred rokom viedol v Poprade reprezentáciu do 18 rokov na MS a svoj jediný gól na šampionáte strelil práve mladým Lotyšom. Proti rovnakému súperovi, avšak už v seniorskej kategórii, zaznamenal premiérový gól v drese A-tímu. "Tiež som si na to spomenul. Môj gól bol bonbónik, potešilo ma to. Je to skvelý pocit, zvlášť pred domácim publikom na Slovensku. V prvom rade ma však teší víťazstvo. Bol to náročný zápas, Lotyši hrali agresívnejšie než v predošlom zápase. Potvrdili sme víťazstvo z prvého zápasu s Lotyšskom, z toho máme takisto radosť." Generálny manažér Miroslav Šatan avizoval, že po dvojzápase s Lotyšskom opustí tím okrem útočníka Michela Miklíka aj jeden obranca. Najmladší zadák Ramseyho družiny verí, že povestný Čierny Peter nezostane jemu. "Ťažko povedať. Snažím sa hrať svoju hru a čo najviac pomôcť tímu v obrane i v útoku. Snažím sa hrať hlavne zodpovedne," dodal Fehérváry.