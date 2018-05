Slováci sú po druhej prehre na MS sklamaní, Sekera: Takto sa nedá hrať

Slovenskí hokejisti nezachytili úvod svojho druhého zápasu na svetovom šampionáte a napokon odišli z ľadu bez gólu i bez bodov.

Kodaň 7. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti na Švajčiarsko poctivo pripravovali. Mali videorozbor, tréner Craig Ramsay hráčov upozorňoval, v čom je ich súper nebezpečný. Napriek tomu Slováci nezachytili úvod svojho druhého zápasu na MS a napokon odišli z ľadu bez gólu i bez bodov.



Helvéti mali jasne lepší vstup do zápasu, Čiliak si pripisoval jeden zákrok za druhým. "Pripravovali sme sa na to, že budú napádať, budú agresívni a rýchli. To sa potvrdilo. Mali sme s tým veľké problémy, ale zápas bol hrateľný. Ale keď sme dostali gól na 2:0, už to bolo ťažké. Hokej je rýchly šport, ale my sme sa trápili a mali sme málo šancí," povedal po stretnutí útočník Juraj Mikúš.



Zdalo sa, ako keby sa v hlavách hráčov Slovenska ešte usadil záver predošlého zápasu proti Česku, keď tiež ťahali za kratší koniec. "Možno áno. Každý sa s tým musí vyrovnať sám. Ale ešte nie je koniec turnaja, musíme to otočiť," dodal Mikúš.



O dobrej taktickej príprave hovoril aj obranca Marek Ďaloga, športovo priznal: "Robili sme všetko naopak, všade boli skôr." Aj on pripustil, že záver duelu s Českom mohol zanechať negatívne stopy. "Je to možné, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. MS je veľký turnaj a každý sa naň musí pripraviť."



Mrzutý bol po zápase aj kapitán Andrej Sekera, ktorého trápilo viac vecí: "Švajčiari vyhrali zaslúžene. Hrali lepšie. Každý hral dva zápasy za dva dni. Nehrali sme dobre. Vôbec sme nekorčuľovali, nepomáhali sme jeden druhému, takto sa hokej nedá hrať."



Po víkende len s jedným bodom, treba zaskočiť favoritov

Slovenskí hokejoví reprezentanti chýbajú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta od roku 2014 a ani na prebiehajúcom turnaji v Dánsku nemajú na ružiach ustlané. Ešte nie je nič stratené, no keďže zverenci trénera Craiga Ramsayho majú po úvodnom víkende na konte len jediný bod, musia ich v ďalších piatich súbojoch získať minimálne ďalších deväť, ak chcú aspoň pomýšľať na účasť vo vyraďovačke.



Tak hovorí skúsenosť z posledných ročníkov. Kým vlani v Paríži a Kolíne potrebovali Nemci a Fíni na postup zo štvrtých priečok skupín zhodne jedenásť bodov, rok predtým stačilo USA desať, rovnako ako Švajčiarom v Prahe 2015 a Slovákom v Helsinkách 2013. Naopak, desať bodov nestačilo napríklad Slovákom o rok neskôr v Minsku.



Ramsayho zverenci po dvoch prehrách s ČR (2:3 pp) a so Švajčiarskom (0:2) môžu k bodu v ďalších piatich dueloch pridať maximálne 15. Dva zápasy však odohrajú proti zatiaľ suverénnym Švédom a Rusom. Povinnosť tak velí nestratiť ani bod proti papierovo slabším Rakúšanom, Francúzom a Bielorusom. Ani v tomto prípade by však nebol postup ešte istý a záležal by od ďalších výsledkov v A-skupine. Ideálne by tak bolo uchmatnúť body favoritom, keďže treba počítať s tým, že priami konkurenti Česko a Švajčiarsko tých minimálne 10 bodov nazbierajú. Švajčiari už teraz majú päť a zápasy proti Francúzom a Bielorusom k dobru.



Nelichotivá situácia v tabuľke po prvých dvoch dueloch vytvára ďalší tlak na hráčov. "Máme jeden bod, a to je sklamanie. Proti Čechom sme mali na dosah tri a získali sme len jeden. V druhom zápase bol ten výkon... neviem. Takto to nejde, je to úplne iné ako príprava, tu sa musí každý pripraviť raz tak ako doma," povedal obranca Marek Ďaloga.



Slovenskí hokejisti si chcú po nevydarenom vystúpení proti Švajčiarsku vylepšiť chuť a konečne na MS v Dánsku aj zvíťaziť. Najbližšiu šancu na to budú mať v utorok o 16.15 h proti Rakúšanom. Okrem toho, že body potrebujú ako soľ, aby si zachovali čo najväčšiu šancu na postup do štvrťfinále, triumf by im výrazne zdvihol aj sebavedomie pred ďalšími súbojmi v A-skupine.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho musia v prvom rade hodiť za hlavu nevydarený duel so Švajčiarskom, v ktorom prehrali 0:2. Jeden deň na regeneráciu hráči dostatočne využijú, proti Rakúsku nastúpia po prvý raz na prebiehajúcich MS popoludní. Všetci si uvedomujú, že na zachovanie štvrťfinálovej nádeje treba vyhrať. "Vieme, aká je matematika, ale nejdeme teraz vytrubovať po celej Kodani, aké ideme urobiť skóre. Musí ísť každý na sto percent a výsledok sa dostaví. Som presvedčený, že to zvládneme," povedal útočník Tomáš Marcinko.



S Rakúskom má slovenský hokej dostatočné skúsenosti. Stretli sa spolu v 32 zápasoch, 24-krát boli úspešnejší Slováci. V dvoch prípadoch sa obaja rozišli zmierlivo a šesťkrát sa tešili Rakúšania. Naposledy sa vo vzájomnom dueli stretli v príprave pred dvomi rokmi, pod vedením vtedajšieho kormidelníka Zdena Cígera vyhralo Slovensko vo Viedni 2:0. Spomienka na predchádzajúci vzájomný súboj na MS je o niečo bradatejšia, datuje sa do roku 2013. Rakúsko vtedy v Helsinkách zdolalo Slovensko 2:1 po samostatných nájazdoch.



Hokejisti Slovenska sú papieroví favoriti, no k úspechu musia podať lepší výkon, ako proti Švajčiarsku. "Musíme byť najmä nebezpečnejší v útočnom pásme. Proti Švajčiarom sme si nevypracovali veľa šancí, najmä toto musíme zmeniť," dodal Marcinko.



Recept je jednoduchý. Hrať svoju hru a nečakať, s čím vyrukuje súper. Aspoň tak to vidí útočník Martin Bakoš, ktorý pre TASR povedal: "Musíme sa sústrediť hlavne na seba, na našu taktiku. Musíme hrať náš hokej, v tom sme silní a nie čakať na to, s čím na nás Rakúšania vybehnú."



vyslaní redaktori TASR M. Runák a M. Tegza