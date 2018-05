Slovenskí hokejisti sa tešia na Čechov, Országh: Rivalita je už menšia

Slováci v piatok absolvovali v Kodani tretí tréning, atmosféra pred sobotňajším zápasom hustne.

Kodaň 4. mája TASR - Rivalita medzi slovenskými a českými hokejistami už nie je podľa Vladimíra Országha taká silná ako v minulosti. Asistent hlavného trénera SR Craiga Ramsayho si však myslím, že súboje medzi oboma krajinami sú aj naďalej veľmi sledované a špecifické.



Slováci v piatok absolvovali v Kodani tretí tréning, atmosféra pred sobotňajším zápasom hustne. "My sa už veľmi tešíme. Jednak bolo dosť prípravných zápasov a jednak už máme za sebou cestu a potrebnú aklimatizáciu. Tešíme sa, kedy konečne začne zápas," povedal Országh.



Premiéra bude pre oba tímy veľmi ostrá, fanúšikovské tábory Slovenska a Čiech budú proti sebe bojovať už na začiatku šampionátu. "Je to súper, ktorého by sme dostali tak či tak, takže je jedno, či sa stretávame na začiatku, alebo na konci. Chceme byť čo najúspešnejší. Ich mužstvo je dlho pokope, rovnako ako naše. Ja vidím výhodu skorších zápasov len proti zámorským mužstvám, pretože sa len zohrávajú a je ich najprv menej. U európskych tímov je to jedno. My aj Česi sme plní energie. Je to rivalita, pre oboch to bude zaujímavý duel, iný ako ostatné," vyhlásil.



Országh vie, aký herný štýl má očakávať: "Typická česká škola. Majú v tíme mladých hráčov, ale všetci boli výrazní v českej lige, ktorá je podľa môjho názoru najvyrovnanejšia v Európe. Majú kreatívny tím s veľmi dobrými presilovkami, máme sa na čo tešiť. Hokej sa globalizuje, ale stále si myslím, že Česi, Rusi či Kanada, majú stále čo ponúknuť."



Asistent trénera Slovenska zažil zápasy proti Čechom najskôr ako hráč. Spomína na rivalitu, ktorá však už nie je taká veľká ako v minulosti: "Nie je to už také intenzívne. My, čo sme zažili rozdelenie republiky, to vnímame inak. Bolo to 'vyhecovanejšie'. Naša generácia bola zatrpknutá, že nás preradili do céčka, a ich do áčka. Preto boli zápasy s nimi z našej strany možno až premotivované."



Országhovi zostane v pamäti ako najväčší zápas oboch súperov ten z Helsínk v roku 2003, keď Slováci po výhre 4:2 získali na MS bronzové medaily. "Zápasy predtým mali šťastnejší koniec pre nich, takže toto bolo pre nás veľké víťazstvo."



vyslaní redaktori TASR