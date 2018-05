FOTO: POTREBNÉ VÍŤAZSTVO: Slováci si na MS poradili s Francúzskom 3:1

4. zápas A-skupiny (Kodaň):



Slovensko - Francúzsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 6. Bondra (Buc, Svitana), 23. Buc (Svitana, Jaroš), 60. Čajkovský (Buc) - 34. Claireaux (Perret, Janil). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Jeřábek (ČR) - Jensen (Dán.), Kilian (Nór.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5855 divákov.



Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Jurčo, Krištof, Nagy – Haščák, Hovorka, Bakoš – Svitana, Buc, Bondra – Cingel, Marcinko, Kudrna

Francúzsko: Hardy - Auvitu, Manavian, Hecquefeuille, Chakiachvili, Janil, Raux, Thiry - Fleury, S. Da Costa, Rech - Guttig, T. Da Costa, Treille - Claireaux, Texier, Douay – Perret, Ritz, Leclerc - Lamperier

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12

2. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9

3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9

4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 9:8 7

5. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4

6. Francúzsko 4 1 0 0 3 7:16 3

7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:21 1

8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0

Kodaň 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si vo svojom štvrtom zápase na MS v Kodani pripísali na konto druhé víťazstvo. Vo štvrtok popoludní si v Royal Arene poradili s Francúzskom 3:1 a v tabuľke A-skupiny majú na konte sedem bodov a priebežne im patrí štvrtá priečka.Slovákov poslala do dvojgólového vedenia tretia formácia, keď sa najprv v 6. minúte presadil Dávid Bondra a v 23. pridal druhý gól Dávid Buc. Za reprezentáciu "galského kohúta" korigoval v 34. minúte Valentin Claireaux. V závere strelil gól do prázdnej bránky obranca Michal Čajkovský.Slovákov čaká deň voľna a po ňom sa v sobotu o 12.15 h stretnú so Švédskom. Francúzsko si zahrá v piatok o 16.15 h proti Rakúsku.Zápas nemal v úvode príliš vysoké tempo, tímy sa skôr oťukávali a hralo sa v strednom pásme. Aktivita bola viac na strane Slovenska a s ňou prišli aj šance. Prvú vážnejšiu mal kapitán Sekera, ktorý si nakorčuľoval až pred bránku a skúsil prekvapiť Hardyho z uhla. V 4. minúte sa pridal Krištof a krátko po ňom mal dve možnosti aj Bakoš, ale ani jedna neprešla do siete. Na druhej strane pohrozil zblízka Treille, no Čiliakovi problémy nenarobil. V 6. minúte vyšiel brejk tretej formácii, Svitana poslal do prečíslenia dvoch na jedného Buca s Bondrom a druhý menovaný nezaváhal - 1:0. V 11. minúte hľadal Nagy pred bránkou Jurča, ale ten sa už k zakončeniu nedostal. V zostávajúcom priebehu prvej tretiny mali puk na hokejkách už len slovenskí hokejisti vďaka dvom presilovkám. Prvej dvoj a druhej štvorminútovej po faule na Jurča, ktorý sa prekľučkoval až pred Hardyho. Zahrali ich však veľmi pasívne a nevytvorili si žiadne poriadne šance. Pri prvej navyše takmer inkasovali.Vynahradili si to v úvode druhej tretiny, opäť sa presadila tretia formácia. Svitana vypálil prudkú strelu, Hardy ju len vyrazil pred seba a tam čakal pripravený Buc - 2:0. V 25. minúte išiel na trestnú Haščák za zbytočný faul, keď súperovi zahodil hokejku a Francúzi na dve minúty zavreli Slovákov v obrannom pásme. Vďaka obetavosti hráčov a dobrým zákrokom Čiliaka však z presilovky gól nevyťažili. Ďalšie minúty veľa vzruchu nepriniesli, aktívnejší boli stále slovenskí hráči, no chýbali im šance. V 33. minúte stratil puk Jánošík a Texier po dlhej dobe poriadne prevetral Čiliaka. Slovenský brankár si s jeho štipľavou strelou ešte poradil, no o minútu neskôr už musel ťahať puk zo svojej siete. Perret prihral medzi kruhy Claireauxovi a ten znížil na 1:2. Tento stav vydržal aj po ďalšej slovenskej presilovke v závere druhého dejstva.V 44. minúte bol dvakrát blízko ku gólu Nagy, najprv tečoval tesne pred Hardym nahodený puk, vzápätí obkorčuľoval bránku a takmer francúzskeho brankára prekvapil pri druhej žŕdke. Ten sa však stihol presunúť. Francúzi postupne stupňovali tlak a v záverečnej desaťminútovke boli niekoľkokrát blízko gólu. V 52. sa po chybe slovenskej obrany ocitol s pukom pred bránkou Douay, ale Čiliak výborne zasiahol. Vzápätí zachránil spoluhráčov aj pri šanci Recha. V 59. minúte predviedol krásne sólo Ladislav Nagy a dostal puk do siete. Francúzi však reklamovali ofsajd a videorozhodca im dal za pravdu. V závere strelil gól do prázdnej bránky Čajkovský a slovenskí hokejisti si do tabuľky A-skupiny pripísali ďalšie tri dôležité body.vyslaní redaktori TASR ny wr