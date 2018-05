Slovenskí hokejisti podľahli švédskemu súperovi, no bojovali statočne

A-skupina (Kodaň):



Slovensko - Švédsko 3:4 pp (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 11. Jurčo (Grman, Krištof), 37. Ďaloga (Nagy), 47. Nagy (Krištof, Čajkovský) - 16. Everberg (Klingberg, Lindholm), 19. Nyquist (Backlund, Gustafsson), 25. de la Rose (Kempe, Wikstrand), 65. Zibanejad (Rakell, Klingberg). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Reneau (USA) - Jensen (Dán.), Kohlmüller (Nem.), vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 12.490 divákov (vypredané).



zostavy:



Slovensko: Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna.



Švédsko: Hellberg – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson – Rakell, Zibanejad, Janmark – Pettersson, Backlund, Nyquist – Everberg, J. Larsson, Pääjärvi – Kempe, de La Rose, Andersson



Slovenský hokejista Ladislav Nagy (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení vyrovnávajúceho gólu na 3:3 počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Vpravo sa raduje Tomáš Jurčo, vľavo kapitán Andrej Sekera. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke švédsky brankár Magnus Hellberg dostáva gól po teči Slováka Tomáša Jurča (vľavo) počas zápasu základnej A - kupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenskí a švédski fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom piatom zápase na MS v Kodani. Po výbornom výkone podľahli obhajcom trofeje zo Švédska tesne 3:4 po predĺžení a ako prví im na turnaji zobrali body. V tabuľke kodanskej A-skupiny im patrí s ôsmimi bodmi piata priečka.Zverenci trénera Craiga Ramsayho odštartovali proti obhajcom trofeje dobre a v 11. minúte sa ujali vedenia zásluhou Tomáša Jurča. "Tre kronor" so 16 hráčmi zo zámorskej NHL však prebrali taktovku zápasu a do 25. minúty otočili na 3:1. Kontaktný gól strelil v 37. minúte v oslabení Marek Ďaloga a krátko po druhej prestávke vyrovnal v prečíslení Nagy. Slováci sa v závere riadneho času snažili strhnúť duel na svoju stranu, no napriek veľkým šanciam sa im to nepodarilo. O triumfe Švédov nakoniec rozhodol v predĺžení Zibanejad.Slováci majú deň voľna a v pondelok o 16.15 h ich čaká ďalší ťažký súboj s Ruskom. Švédi sa stretnú v nedeľu o 20.15 h so Švajčiarmi.Úvod zápasu bol z oboch strán trošku opatrnejší, ale postupne sa dostávali Švédi viac pred Rybára. Zákroky si však pripisoval aj Hellberg. Prvú gólovú šancu stretnutia mal v 8. minúte Rakell, ktorý ušiel Sekerovi, ale Rybárovi pomohla horná žŕdka. Na opačnej strane mohol onedlho na to poslať Slovákov do vedenia Haščák, no pri prečíslení troch na jedného volil namiesto prihrávky samostatné zakončenie, pričom však fauloval brankára a išiel na trestnú. Slováci prvé oslabenie prežili a krátko po nej sa ujali vedenia. Presadil sa Jurčo, ktorý šikovne tečoval nahodenie od Grmana - 1:0. Na to "tre kronor" ešte zvýšili tempo a ich prevaha bola dominantná. V 14. minúte mal veľkú šancu Pääjärvi, ale ani na dvakrát neprekonal Rybára. Výber so 16 hráčmi z NHL sa však stále viac a viac tlačil pred slovenskú bránku a v 16. minúte už udrel aj gólovo. Švédi si posúvali puk po obvode, z modrej vystrelil Klingberg a Everberg tečoval puk do siete - 1:1. Vzápätí si zahrali aj presilovku, síce ju nevyužili, no štyri sekundy po jej konci sa už dostali do vedenia. Po nahodení Gustafssona sa puk poodrážal až k Nyquistovi a ten na dvakrát prekonal Rybára - 1:2. V závere mal dobrú šancu Jánošík po pase od Jurča a Hellberga zamestnal aj Haščák.Druhú časť odštartovali Slováci presilovkou, ale opäť príliš váhali so streľbou a puk si len posúvali. Krátko po nej sa opäť dostali do prečíslenia troch na jedného, tentokrát ho zahrali dobre, Svitana nabil Bondrovi, ale Hellberg predviedol vynikajúci zákrok. Tretí švédsky gól prišiel v 25. minúte. Wikstrand si vymenil puk s Kempem, ten poslal načasovaný pas cez troch hráčov súpera na de la Rosea a bolo 3:1. V ďalších minútach sa hralo takmer bez prerušenia a útoky sa striedali na oboch stranách. Sekera zatiahol puk do pásma, obkrúžil bránku a nahral na gól, ale pred Hellbergom nebol nikto zo Slovákov. Na druhej strane nevyužili Švédi prečíslenie dvoch na jedného. Na ľade sa niekoľkokrát aj zaiskrilo, Ekman-Larsson poslal Fehérváryho na švédsku striedačku, Bondra zložil na ľad A. Larssona. V závere tretiny vyústil tlak Švédov do vylúčenia Sekeru, ešte predtým zachránil Rybár pri veľkých šanciach Petterssona a Gustafsssona. Slováci oslabenie zvládli opäť výborne a na turnaji v ňom ešte nedostali gól. Naopak, podarilo sa im znížiť. Ďaloga si na modrej zobral puk od Nagya a svoj únik zakončil ponad vyrážačku Hellberga - 2:3.V úvode tretej tretiny sa dostali Slováci pod tlak, ale súperov do šancí nepustili. Na druhej strane sa dostal do veľkej príležitosti Buc, ktorý tečoval strieľanú prihrávku od Bondru a zdalo sa, že puk zapadne do siete, no Hellberg vystrel lapačku a puk do nej schoval. V 47. minúte však už nemal šancu. Čajkovský poslal do prečíslenia dvoch na jedného Krištofa s Nagyom a druhý menovaný vyrovnal na 3:3. Slováci predvádzali aj v ďalších minútach svoj najlepší výkon na šampionáte v Dánsku a boli to práve oni, ktorí sa snažili rozhodnúť zápas ešte v riadnom hracom čase. Šance si vypracovali Nagy, Buc aj štvrtá formácia, Hellberg odolával. Nerozhodný stav udržal aj po tutovke Ďalogu, ktorý si opäť nakorčuľoval po ľavej strane. Aktívna hra Slovákov súperov zaskočila a tí niekoľko minút len vyhadzovali puk zo svojho pásma. V 57. minúte sa do ďalšej šance dostal Haščák, ale ani na trikrát neprestrčil puk za brankára. Slováci síce prehrali prvú tretinu na strely 8:21, no v ďalších dvoch boli v tejto štatistike jasne lepší 17:9.Ramsayho zverenci boli aktívnejší aj v predĺžení a Hellberg mal plné ruky práce pri šanciach Nagya a Ďalogu. Na druhej strane sa sťahovačkou zbavil obrancu Klingberg a nechal vyniknúť Rybárovu lapačku. Nakoniec rozhodol v presilovke Zibanejad, gól potvrdilo aj video.Vyslaní redaktori TASR