Švajčiarsko po predĺžení zdolalo Rakúsko, rozhodol Corvi

A-skupina (Kodaň):



Švajčiarsko - Rakúsko 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 19. Niederreiter (Corvi), 25. Haas (Scherwey, Müller) - 35. Zwerger (Rauchenwald, Haudum), 47. Ganahl (Schneider), 64. Corvi (Niederreiter). Rozhodcovia: Olenin (Rus.), Sjöqvist (Švéd.) – Goľak (Bielorus.), Lazarev (Rus.), vylúčení na 2 min.: 2:3, navyše: Andrighetto 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5019 divákov.



Švajčiarsko:



Genoni - Müller, Diaz, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Niederreiter, Corvi, Hofmann - Scherwey, Haas, Andrighetto - Riat, Vermin, Moser - Baltisberger, Schäppi, Rod



Rakúsko:



Starkbaum - Schumnig, Unterweger, Ulmer, Heinrich, Viveiros, Schlacher, Altmann, Strong - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Lebler - Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Woger, Obrist, Spannring

Kodaň 5. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v kodanskej A-skupine MS, keď v sobotu popoludní zdolali Rakúsko 3:2 po predĺžení. Susedské derby rozhodol v 64. minúte Enzo Corvi.Švajčiari sa najbližšie predstavia v nedeľu 6. mája o 20.15 h proti Slovensku. Rakúšanov čaká o osem hodín skôr Rusko.Prvú veľkú šancu mali Rakúšania, dokonca vo vlastnom oslabení, keď sa po Hofmannovej chybe dostal do nájazdu Spannring, ale Genoniho neprekonal. Favorizovaní Švajčiari sa dostávali do tempa pomalšie, no postupne prebrali taktovku hry a vypracovali si šance. Vermin svoju ešte nepremenil, no v 19. minúte udrel Niederreiter, ktorý si pred bránkou pekne vymenil puk s Corvim.V 25. minúte viedli Helvéti už 2:0. Haas si stiahol puk spoza bránky pred ňu a prudkým bekhendom trafil do šibenice. Potom však prišiel Andrighettov faul kolenom na Stronga, ktorého museli odniesť z ľadovej plochy na nosidlách a Rakúšania mali päťminútovú presilovku. Počas nej znížil na 1:2 Zwerger. V závere tretiny sa výborným zásahom prezentoval Starkbaum, keď hokejkou zabránil gólovej dorážke Niederreitera.Švajčiari mali stále navrch, no nepremieňali šance. Rakúšanom sa podarilo vyrovnať v 47. minúte. Kukan spravil obrovskú hrúbku pri rozohrávke za bránkou, Schneider prihral Ganahl a ten už nemal problém skórovať - 2:2. Do konca riadneho času už gól nepadol a tak o triumfe Švajčiarov rozhodol až v predĺžení Corvi.