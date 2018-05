V kádroch tímov na MS je poolympijský nárast hráčov z NHL, 97 a viac

Kádre tímov na hokejových MS v Dánsku (stav k 3. máju 2018):



BIELORUSKO (počet hráčov z NHL: 0)



Brankári: Ivan Kuľbakov (Quad City Mallards/ECHL, Cleveland Monsters/AHL), Vitalij Trus (Grodno), Michail Karnauchov (Molodečno)

Obrancovia: Stepan Faľkovskij (Ontario Reign/AHL), Vladimir Denisov (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Roman Ďukov (Sarjarka Karaganda, Kaz./VHL, Dinamo Minsk/KHL), Dmitrij Korobov, Kristian Chenkeľ, Jevgenij Lisovec (všetci Dinamo Minsk/KHL), Nikita Ustinenko (Junosť Minsk), Pavel Vorobej (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL)

Útočníci: Pavel Razvadovskij (Junosť Minsk), Jevgenij Kovyršin, Alexander Pavlovič, Charles Linglet, Alexander Kitarov, Jegor Šarangovič, Sergej Drozd (všetci Dinamo Minsk/KHL), Arťom Demkov, Alexander Materuchin (obaja Soligorsk), Geoff Platt (CSKA Moskva, Rus./KHL), Maxim Suško (Owen Sound Attack/OHL), Arťom Kislyj, Arťom Levša (obaja Grodno), Artur Gavrus (Molodečno)



ČESKO (7)



Brankári: Pavel Francouz (Traktor Čeľabinsk, Rus./KHL), David Rittich (Calgary Flames/NHL, Stockton Heat/AHL), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fín.)

Obrancovia: Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL), Michal Moravčík, David Sklenička (obaja HC Škoda Plzeň), Martin Pláněk (Mountfield Hradec Králové), David Musil (Oceláři Třinec), Filip Pyrochta (HC Bílí Tygři Liberec), Michal Jordán (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Adam Polášek (HK Soči, Rus./KHL), Filip Hronek, Libor Šulák (obaja Grand Rapids Griffins/AHL)

Útočníci: Martin Nečas (Kometa Brno), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (obaja Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Martin Kaut (HC Dynamo Pardubice), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (PSG Zlín), Roman Červenka (HC Fribourg-Gottéron/Švajč.), Radek Faksa (Dallas Stars/NHL), Roman Horák (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL, Hartford Wolf Pack/AHL), Dmitrij Jaškin (St. Louis Blues/NHL), Robert Kousal (HC Davos/Švajč.), Dominik Kubalík (HC Ambri-Piotta/Švajč.), Tomáš Hyka (Vegas Golden Knights/NHL, Chicago Wolves/AHL), Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs/NHL)



DÁNSKO (3)



Brankári: Simon Nielsen (Herning), Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs/NHL), Sebastian Dahm (Iserlohn/Nem.), George Sörensen (Södertälje/Švéd.)

Obrancovia: Daniel Nielsen (Herning), Stefan Lassen (Pelicans Lahti/Fín.), Matias Lassen (Malmö/Švéd.), Oliver Lauridsen, Jesper Jensen Aabo (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Emil Kristensen (KooKoo Kouvola/Fín.), Philip Larsen (Salavat Julajev Ufa, Rus./KHL), Nicholas B. Jensen (Bremerhaven/Nem.)

Útočníci: Nichlas Hardt, Frederik Storm (obaja Malmö/Švéd.), Nicklas Jensen, Peter Regin (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Patrick Bjorkstrand (Norimberg Ice Tigers/Nem.), Mads Christensen (EHC Red Bull Mníchov/Nem.), Morten Madsen (Karlskrona/Švéd.), Julian Jakobsen (Aalborg), Morten Poulsen (Innsbruck, Rak./EBEL), Jesper Jensen (Brynäs IF/Švéd.), Mathias Bau Hansen (Hershey Bears/AHL), Frans Nielsen (Detroit Red Wings/NHL), Patrick Russell (Bakersfield Condors/AHL), Nicolai Meyer (Troja-Ljungby/Švéd.), Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets/NHL)



FÍNSKO (8)



Brankári: Harri Säteri (Florida Panthers/NHL, Springfield Thunderbirds/AHL), Ville Husso (San Antonio Rampage/AHL), Eero Kilpeläinen (HK Örebro/Švéd.)

Obrancovia: Tommi Kivistö, Miro Heiskanen (obaja Jokerit Helsinki/KHL), Miika Koivisto (Kärpät Oulu), Niko Mikkola (Tappara Tampere), Julius Honka (Dallas Stars/NHL, Texas Stars/AHL), Markus Nutivaara (Columbus Blue Jackets/NHL), Ville Pokka (Rockford IceHogs/AHL, Belleville Senators/AHL), Juuso Riikola (KalPa Kuopio)

Útočníci: Marko Anttila, Pekka Jormakka, Mika Niemi, Olli Palola (všetci Jokerit Helsinki/KHL), Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen (obaja Carolina Hurricanes/NHL), Mikael Granlund (Minnesota Wild/NHL), Kasperi Kapanen (Toronto Maple Leafs/NHL, Toronto Marlies/AHL), Sakari Manninen (HK Örebro/Švéd.), Janne Pesonen (Växjö Lakers/Švéd.), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche/NHL), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Veli-Matti Savinainen (Jugra Chanty-Mansijsk, Rus./KHL), Antti Suomela (JYP Jyväskylä)



FRANCÚZSKO (1)



Brankári: Ronan Quemener (Bordeaux), Florian Hardy (Angers), Sebastian Ylönen (Jokipojat Joensuu/Fín.)

Obrancovia: Yohann Auvitu (Edmonton Oilers/NHL), Antonin Manavian (Fehérvár, Maď./EBEL), Florian Chakiachvili (Rouen), Nicolas Besch, Jonathan Janil (obaja Bordeaux), Hugo Gallet (TPS Turku/Fín.), Kevin Hecquefeuille (Mulhouse, IK Pantern/Švéd.), Damien Raux (Gap), Thomas Thiry (EV Zug/Švajč.)

Útočníci: Jordann Perret, Sacha Treille (obaja HC Pardubice/ČR), Stephane Da Costa, Floran Douay (obaja Servette Ženeva/Švajč.), Teddy Da Costa (Krakov/Poľ.), Damien Fleury, Anthony Rech (obaja Schwenningen/Nem.), Valentin Claireaux (Lukko Rauma/Fín.), Maurin Bouvet (Gap), Alexandre Texier (KalPa Kuopio/Fín.), Anthony Guttig, Loic Lamperier, Nicolas Ritz (všetci Rouen), Guillaume Leclerc (Grenoble)



KANADA (22)



Brankári: Darcy Kuemper (Arizona Coyotes/NHL), Michael Di Pietro (Windsor Spitfires/OHL), Curtis McElhinney (Toronto Maple Leafs/NHL)

Obrancovia: Thomas Chabot (Ottawa Senators/NHL), Colton Parayko, Joel Edmundson (obaja St. Louis Blues /NHL), Aaron Ekblad (Florida Panthers/NHL), Darnell Nurse (Edmonton Oilers/NHL), Ryan Pulock (New York Islanders/NHL), Ryan Murray (Columbus Blue Jackets/NHL)

Útočníci: Mathew Barzal, Anthony Beauvillier, Jordan Eberle, Josh Bailey (všetci New York Islanders/NHL), Bo Horvat (Vancouver Canucks/NHL), Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins (obaja Edmonton Oilers/NHL), Brayden Schenn, Jaden Schwartz (obaja St. Louis Blues/NHL), Ryan O'Reilly (Buffalo Sabres/NHL), Jean-Gabriel Pageau (Ottawa Senators/NHL), Pierre-Luc Dubois (Columbus Blue Jackets/NHL), Tyson Jost (Colorado Avalanche/NHL)



KÓREJSKÁ REPUBLIKA (0)



Brankári: Matt Dalton (Anyang Halla), I Jon-sung (Inčchon), Pak Song-če (Kangwon High1)

Obrancovia: Seo Jeong-džun, O Hjun-ho, Bryan Young (všetci Inčchon), Kim Won-džun, I Don-ku, Alex Plante, Eric Regan, Song Hjun-čol (všetci Anyang Halla)

Útočníci: An Čin-hi, Džeon Džung-wu, Pak Čin-gjo, Šin Sang-hun (všetci Sangmu), I Jung-jun (Inčchon), I Čchong-hjon (Jonsei University), Michael Swift (Kangwon High1), Čcho Min-ho, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu, Kim Won-džung, Pak Wu-sang, Brock Radunske, Šin Sang-wu (všetci Anyang Halla)



LOTYŠSKO (0)



Brankári: Uldis Čalpa (Kurbads Riga), Kristers Gudlevskis (Bridgeport Sound Tigers/AHL), Matiss Kivlenieks (Cleveland Monsters/AHL)

Obrancovia: Guntis Galvinš, Kristaps Zile, Uvis Balinskis (všetci Dinamo Riga/KHL), Edgars Siksna (Sarjarka Karaganda, Kaz./VHL), Kristians Rubins (Medicine Hat Tigers/WHL), Oskars Cibulskis (Mountfield Hradec Králové/ČR), Ralfs Freibergs (PSG Zlín/ČR), Kristaps Sotnieks (Lada Togliatti, Rus./KHL)

Útočníci: Roberts Bukarts (PSG Zlín/ČR), Vitalijs Pavlovs, Gints Meija, Gunars Skvorcovs, Oskars Batna, Frenks Razgals, Nikita Jevpalovs, Mikelis Redlihs, Miks Indrašis (všetci Dinamo Riga/KHL), Martinš Karsums (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Rodrigo Abols (HK Örebro/Švéd.), Rihards Bukarts (Eisbären Berlín/Nem.), Andris Džerinš (Mountfield Hradec Králové/ČR)



NEMECKO (3)



Brankári: Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt), Niklas Treutle (Norimberg Ice Tigers)

Obrancovia: Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks/NHL, San Diego Gulls/AHL), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Oliver Mebus (Norimberg Ice Tigers), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Müller (Kolín Haie), Dennis Seidenberg (New York Islanders/NHL), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull Mníchov)

Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers/NHL), Yasin Ehliz (Norimberg Ice Tigers), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/AHL), Patrick Hager, Dominik Kahun (obaja EHC Red Bull Mníchov), Nicolas Krämmer, Sebastian Uvira (obaja Kolín Haie), Marc Michaelis (Minnesota State University/NCAA), Daniel Pietta, Marcel Müller (obaja Krefeld Pinguine), Marcel Noebels (Eisbären Berlín), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Frederik Tiffels (Wheeling Nailers/ECHL, Wilkes-Barre/Scranton Penguins/AHL), Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/AHL)



NÓRSKO (0)



Brankári: Lars Haugen (Färjestads BK/Švéd.), Henrik Haukeland (Timra/Švéd.), Henrik Holm (Stavanger)

Obrancovia: Johannes Johannesen, Villiam Ström, Dennis Sveum (všetci Stavanger), Stefan Espeland (Valerenga Oslo), Christian Bull (Storhamar), Alexander Bonsaksen (Iserlohn Roosters/Nem.), Jonas Holös (HC Fribourg-Gottéron/Švajč.), Daniel Sörvik (HC Litvínov/ČR)

Útočníci: Kristian Forsberg, Eirik Salsten, Mathias Trettenes (všetci Stavanger), Tommy Kristiansen, Niklas Roest (obaja Sparta Sarpsborg), Ken Andre Olimb, Mathis Olimb (obaja HC Linköping/Švéd.), Anders Bastiansen (Frisk), Steffen Thoresen (Storhamar), Michael Haga (Mora IK/Švéd.), Ludvig Hoff (University of North Dakota/NCAA), Tobias Lindström (Valerenga Oslo), Thomas Valkvae Olsen (Södertälje/Švéd.), Martin Röymark (MODO Hockey/Švéd.)



RAKÚSKO (1)



Brankári: David Kickert (Viedeň Capitals), David Madlener (Klagenfurt), Bernhard Starkbaum (Salzburg)

Obrancovia: Dominique Heinrich, Layne Viveiros (obaja Salzburg), Martin Schumnig, Steven Strong (obaja Klagenfurt), Mario Altmann (Linz), Patrick Peter (Viedeň Capitals), Markus Schlacher (Villach), Clemens Unterweger (Graz), Stefan Ulmer (HC Lugano/Švajč.)

Útočníci: Alexander Cijan, Lukas Kainz, Alexander Rauchenwald (všetci Salzburg), Fabio Hofer, Brian Lebler, Patrick Spannring (všetci Linz), Manuel Ganahl, Thomas Hundertpfund (obaja Klagenfurt), Peter Schneider (Viedeň Capitals), Daniel Woger (Graz), Lukas Haudum (Malmö/Švéd.), Konstantin Komarek (Karlskrona/Švéd.), Patrick Obrist (EHC Kloten/Švajč.), Michael Raffl (Philadelphia Flyers/NHL), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/Švajč.)



RUSKO (6)



Brankári: Vasilij Košečkin (Metallurg Magnitogorsk/KHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva/KHL), Igor Šesťorkin (SKA Petrohrad/KHL)

Obrancovia: Nikita Nesterov, Bogdan Kiselevič (obaja CSKA Moskva/KHL), Nikita Zajcev (Toronto Maple Leafs/NHL), Vladislav Gavrikov, Dinar Chafizullin, Jegor Jakovlev (všetci SKA Petrohrad/KHL), Alexej Bereglazov (Metallurg Magnitogorsk/KHL), Nikita Trjamkin (Avtomobilist Jekaterinburg/KHL)

Útočníci: Pavel Dacjuk, Nikita Gusev, Alexander Barabanov, Iľja Kablukov (všetci SKA Petrohrad/KHL), Kirill Kaprizov, Michail Grigorenko, Sergej Andronov, Maxim Šalunov (všetci CSKA Moskva/KHL), Jevgenij Dadonov, Maxim Mamin (obaja Florida Panthers/NHL), Arťom Anisimov (Chicago Blackhawks/NHL), Pavel Bučnevič (New York Rangers/NHL), Nikita Sošnikov (Toronto Maple Leafs, St. Louis Blues/NHL, Toronto Marlies/AHL), Alexej Byvaľcev (Amur Chabarovsk/KHL), Iľja Michejev (Avangard Omsk/KHL)



SLOVENSKO (3)



Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové/ČR)

Obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL, Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn, HV 71/Švéd.), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové/ČR), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Christián Jaroš (Belleville Senators/AHL, Ottawa Senators/NHL), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL)

Útočníci: Pavol Skalický (Slovan Bratislava/KHL, HC '05 Banská Bystrica), Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof (HK Nitra), Juraj Mikúš (Slovan Bratislava/KHL, HC Litvínov/ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno/ČR), Tomáš Marcinko (Oceláři Třinec/ČR), Andrej Kudrna (Sparta Praha/ČR), Ladislav Nagy, Marek Hovorka (obaja HC Košice), Tomáš Jurčo (Chicago Blackhawks/NHL, Rockford IceHogs/AHL)



ŠVAJČIARSKO (5)



Brankári: Reto Berra (Anaheim Ducks/NHL), Leonardo Genoni (SC Bern), Gilles Senn (HC Davos)

Obrancovia: Raphael Diaz (EV Zug), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick, Joël Genazzi (obaja HC Lausanne), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets/NHL, Cleveland Monsters/AHL), Mirco Müller (New Jersey Devils/NHL), Jonas Siegenthaler (Hershey Bears/AHL), Dave Sutter (ZSC Zürich Lions), Ramon Untersander (SC Bern)

Útočníci: Sven Andrighetto (Colorado Avalanche/NHL), Nino Niederreiter (Minnesota Wild/NHL), Chris Baltisberger, Reto Schäppi (obaja ZSC Zürich Lions), Enzo Corvi, Samuel Walser (obaja HC Davos), Gaëtan Haas, Simon Moser, Tristan Scherwey, Thomas Rüfenacht (všetci SC Bern), Gregory Hofmann (HC Lugano), Damien Riat (Servette Ženeva), Noah Rod (San Jose Barracuda/AHL, Servette Ženeva), Joël Vermin (HC Lausanne)



ŠVÉDSKO (16)



Brankári: Anders Nilsson (Vancouver Canucks/NHL), Magnus Hellberg (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Filip Gustavsson (Lulea HF, Belleville Senators/AHL)

Obrancovia: Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes/NHL), John Klingberg (Dallas Stars/NHL), Adam Larsson (Edmonton Oilers/NHL), Hampus Lindholm (Anaheim Ducks/NHL), Erik Gustafsson (Chicago Blackhawks/NHL, Rockford IceHogs/AHL), Mikael Wikstrand (Färjestads BK), Lawrenc Pilut (HV 71), Adam Almquist (Frölunda Indians)

Útočníci: Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL), Lias Andersson (HC Frölunda, New York Rangers/NHL, Hartford Wolf Pack/AHL), Rikard Rakell (Anaheim Ducks/NHL), Magnus Pääjärvi-Svensson (St. Louis Blues, Ottawa Senators/NHL), Johan Larsson (Buffalo Sabres/NHL), Jacob de la Rose (Montreal Canadiens/NHL), Mikael Backlund (Calgary Flames/NHL), Gustav Nyquist (Detroit Red Wings/NHL), Mattias Janmark (Dallas Stars/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings/NHL), Dennis Everberg (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Carl Klingberg (EV Zug/Švajč.), John Norman (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Elias Pettersson (Växjö Lakers)



USA (22)



Brankári: Scott Darling (Carolina Hurricanes/NHL), Keith Kinkaid (New Jersey Devils/NHL), Charlie Lindgren (Montreal Canadiens/NHL, Laval Rocket/AHL)

Obrancovia: Will Butcher (New Jersey Devils/NHL), Quinn Hughes (University of Michigan/NCAA), Nick Jensen (Detroit Red Wings/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Connor Murphy, Jordan Oesterle (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Neal Pionk (Hartford Wolf Pack/AHL, New York Rangers/NHL)

Útočníci: Sonny Milano, Cam Atkinson (obaja Columbus Blue Jackets/NHL), Brian Gibbons, Blake Coleman (obaja New Jersey Devils/NHL), Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee (New York Islanders/NHL), Derek Ryan (Carolina Hurricanes/NHL), Tage Thompson (St. Louis Blues/NHL), Colin White (Ottawa Senators/NHL, Belleville Senators/AHL)

Kodaň 4. mája (TASR) - V kádroch 16 tímov, ktoré sa predstavia na hokejových MS v Dánsku, figurovalo k 3. máju 97 hráčov z NHL. Ich počet sa môže ešte zvýšiť, reprezentačné mužstvá očakávajú prípadné ďalšie posily po vyradení klubov v play off. Oproti minulým rokom je to nárast, ten sa však dal očakávať vzhľadom na zvýšený záujem ptofiligistov po februárových ZOH v Pjongčangu, kde absentovali.Tradične a logicky najviac hráčov z NHL majú na súpiskách Kanada a USA - zhodne po 22. Strieborní medailisti z Kolína 2017 Kanaďania sa môžu v Dánsku oprieť o niekoľko jagavých hviezd - najproduktívnejšieho hráča uplynulých dvoch sezón a vlaňajšieho víťaza Hartovej trofeje Connora McDavida, jeho spoluhráča z Edmontonu Ryana Nugenta-Hopkinsa, ďalšiu bývalú draftovú jednotku Aarona Ekblada z Floridy, skúseného Ryana O'Reillyho z Buffala, najproduktívnejšieho nováčika ročníka Mathewa Barzala či jeho kolegov z NY Islanders Jordana Eberleho a Josha Baileyho. Američanov povedú esá Patrick Kane z Chicaga a Johnny Gaudreau z Calgary, v kádri majú aj ofenzívneho lídra Detroitu Dylana Larkina a ostrostrelca newyorských "ostrovanov" Andersa Leeho.Šestnásť profíkov z NHL majú na súpiske obhajcovia titulu zo Švédska, pričom zvučná je najmä ich defenzíva, vystužili ju Oliver Ekman-Larsson (Arizona), John Klingberg (Dallas), Adam Larsson (Edmonton) či Hampus Lindholm (Anaheim). V útoku môžu počítať s Mikom Zibanejadom (New York Rangers), Rikardom Rakellom (Anaheim), Mikaelom Backlundom (Calgary) či Gustavom Nyquistom (Detroit). Fíni sa na šampionáte predstavia s ôsmimi posilami z top-ligy sveta, ofenzívuu by mali ťahať Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen (obaja Carolina), Mikael Granlund (Minnesota) a Mikko Rantanen (Colorado). O jedného hráča z NHL menej majú Česi, spoľahnúť sa môžu na tvrdého chlapíka Radka Gudasa (Philadelphia), stále sa zlepšujúceho Radka Faksu (Dallas) a ostrieľaného Tomáša Plekanca, ktorý po dlhoročnom pôsobení v Montreale dokončil túto sezónu v Toronte. Rusi majú k dispozícii "iba" šesť posíl z NHL, káder však majú vystavaný aj ligotavými menami z Kontinentálnej hokejovej ligy na čele s Pavlom Dacjukom, Nikitom Gusevom či Kirillom Kaprizovom, ktorí potiahli OŠR k olympijskému titulu v Pjongčangu. Zaujímavý "roster" vyskladali aj Švajčiari s piatimi profiligistami.Vo výbere trénera SR Craiga Ramsayho figurujú traja hráči, ktorí v tejto sezóne okúsili NHL - kapitán je skúsený obranca Edmontonu Andrej Sekera, dva štarty za Ottawu si pripísal Christián Jaroš a v útoku sa budú čakať podnety od Tomáša Jurča zo Chicaga. Po troch hokejistov z NHL majú na súpiskách aj domáci Dáni a zdolaní finalisti zo ZOH 2018 Nemci. Jedného profiligistu majú v kádri Francúzi a Rakúšania, bez posíl z NHL sa v Kodani a Herningu predstavia Bielorusko, Lotyšsko, Nórsko a nováčik elitnej kategórie Kórejská republika.