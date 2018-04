V nominácii Lotyšska proti SR je až 12 hráčov z Dinama Riga

Nominácia Lotyšska na dva prípravné zápasy so SR:



Brankári: Maris Jučers (Lyon, Fr.), Uldis Čalpa (HK Kurbads), Kristers Gudlevskis (Bridgeport Sound Tigers, AHL)

Obrancovia: Guntis Galvinš, Kristaps Zile, Uvis Balinskis (všetci Dinamo Riga, KHL), Edgars Siksna (Sarjarka Karaganda, VHL), Kristofers Bindulis (Hershey Bears, AHL), Arturs Salija (HC Nové Zámky), Eriks Ševčenko (Tsen Tchou Ťi-lin, VHL), Kristians Rubins (Medicine Hat Tigers, WHL)

Útočníci: Roberts Bukarts (HC Zlín, ČR), Nikita Jevpalovs, Mikelis Redlihs, Miks Indrašis, Vitalijs Pavlovs, Gints Meija, Gunars Skvorcovs, Oskars Batna, Frenks Razgals, Maris Bičevskis (všetci Dinmo Riga), Martinš Karsums (Dinamo Moskva, KHL), Rodrigo Abols (HC Örebro, Švéd.), Martinš Cipulis (HK Kurbads), Renars Krastenbergs (Oshawa Generals, OHL)

Riga 19. apríla (TASR) - Tucet hráčov z Dinama Riga figuruje v nominácii lotyšskej hokejovej reprezentácie na dva prípravné zápasy v rámci série Euro Hockey Challenge so Slovenskom.Tréner Bob Hartley povolal do výberu aj obrancu Artursa Saliju z tipsportligového klubu HC Nové Zámky. V tíme sú takisto štyria hráči zo zámoria - brankár Kristers Gudlevskis a obranca Kristofers Bindulis pôsobiaci vo farmárskej AHL a dvojica Kristians Rubins a Renars Krastenbergs z kanadskej juniorky. Informoval o tom oficiálny web Lotyšskej hokejovej federácie.Lotyši sa stretnú so SR najprv v piatok o 17.00 h v Michalovciach, "odveta" je na programe v sobotu o 17.00 v Poprade.