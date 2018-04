V nominácii na Lotyšov je už aj Sekera, v utorok sa pripojí k tímu

Nominácia SR na tréningový kemp v Poprade a prípravné zápasy s Lotyšskom:



brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ.), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové)



obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové), Mário Grman, Juraj Valach (obaja Piráti Chomutov), Peter Trška (HC Vitkovice), Andrej Sekera (Edmonton Oilers)



útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky)

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera z Edmontonu Oilers sa bude hlásiť trénerovi SR Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi na utorňajšom zraze pred prípravnými zápasmi s Lotyšskom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu Ľadového hokeja (SZĽH).Hoci v závere základnej časti NHL laboroval 31-ročný zadák so zranením, rozhodol sa posilniť Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Dánsku (4.–20. mája).povedal reprezentačný obranca, ktorý môže štartovať už na svojich siedmich majstrovstvách sveta v kariére.Pri poslednej účasti na MS v Rusku pred dvoma rokmi bol Sekera kapitánom národného tímu, ktorý na šampionáte obsadil konečné 9. miesto. V akom zdravotnom stave prišiel na Slovensko a či mu zranenie dovolí predstaviť sa na budúci týždeň v domácich zápasoch Euro Hockey Challenge proti Lotyšsku bude Sekera informovať počas utorňajšieho zrazu reprezentačného tímu.Slovenská hokejová reprezentácia si rozloží tréningový kemp v Poprade. Tam totiž zverenci trénera Ramsayho odohrajú prípravný zápas s Lotyšskom (21. apríla). Ešte deň predtým sa s tým istým súperom stretnú v Michalovciach. Slováci doteraz v rámci série Euro Hockey Challenge odohrali 4 zápasy. So Švédskom prehrali 3:6 a 1:7, proti strieborným medailistom z olympijského hokejového turnaja Nemcom zvíťazili 2:1 po samostatných nájazdoch a 4:1.Okrem Andreja Sekeru pribudnú do kádra ďalší dvaja obrancovia. Sú nimi Dominik Graňák a Adam Jánošík, ktorý trénoval s tímom už minulý týždeň, ale do Nemecka na zápasy EHC necestoval. Z mužstva pre tento zraz vypadli Martin Gernát a Richard Stehlík.