Američania gradujú formu, Fínov mrzel nedotiahnutý obrat

Výsledky Američanov sa postupne zlepšujú, po prehre so Slovenskom 1:4 si gólovo aj herne zgustli na Francúzoch a zlepšenie potvrdili aj s Fínmi.

Košice 13. mája (TASR) - Pred šlágrom košickej A-skupiny hokejových MS medzi tímami USA a Fínsko sa skloňovala najmä konfrontácia najväčších draftových nádejí, no v hlavných úlohách boli napokon iní. Američania potvrdili čoraz lepšiu zohranosť, Fínov mrzelo, že obrat z 0:2 nedoviedli do víťazného konca.



Zápas napokon nebol o Jackovi Hughesovi a Kaapovi Kakkovi. Tínedžerské hviezdy oboch tímov sa do streleckej listiny nezapísali, hoci Kakko sa dostal do viacerých zaujímavých pozícií.



"Hughes je kvalitný hráč a sme radi, že ho máme v tíme. Je ešte veľmi mladý, má stále iba 17 rokov, no ukazuje sa ako výborný hráč. Je na neho vyvíjaný tlak, uvidíme, ako sa s tým vyrovná," poznamenal kapitán USA Patrick Kane na margo hráča, ktorý v utorok 14. mája oslávi 18-tku.



Hoci americký kapitán pôsobil v pozápasových rozhovoroch skôr neutrálne, bol rád za výhru 3:2 po predĺžení. "Chceli sme vyhrať za tri body. Ale Fínsko má tím, ktorý môže získať medailu, preto sme radi aj za víťazstvo v predĺžení. Myslím si, že to bol veľmi kvalitný zápas," poznamenal Kane.



"Presne tak, zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. Po prehre so Slovenskom sme vedeli, že to bolo najmä o zohranosti a zvykaní si na širšie klzisko. Odvtedy sme absolvovali niekoľko tréningov a stále si viac a viac veríme. Pracujeme na gradovaní našej formy, pretože sme sem prišli uspieť. Vieme, že najdôležitejšie zápasy prídu neskôr," poznamenal obranca Quinn Hughes.



Fíni sa po nevydarenom štarte do zápasu spamätali, vyrovnali z 0:2 na 2:2, no napokon nezískali ani bod. "Je skvelé, že sme dokázali stiahnuť výsledok proti takému silnému tímu. Ale dnes sme asi nespravili dosť pre víťazstvo. V predĺžení to bolo o chybe, spravili sme ju my," poznamenal obranca Oliwer Kaski. Pre fínsky tím to bola po dvoch víťazstvách prvá prehra v A-skupine. Napriek tomu však ostal v pozícii lídra.