Buca tešia výkony a hnevá skorý koniec

Košice 21. mája (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Buc môže byť so svojimi výkonmi na MS v Košiciach nadmieru spokojný. Tridsaťdvaročný center patril medzi príjemné prekvapenie tímu trénera Craiga Ramsayho.



Vo štvrtom útoku odviedol penzum práce v obrane a darilo sa mu aj v ofenzíve. Gól síce nestrelil, ale mal k nemu niekoľkokrát veľmi blízko. Na šampionáte nazbieral tri asistencie, ale veľmi ho mrzelo, že Slováci ukončili svoju púť na MS už po zápasoch v A-skupine.



V záverečnom vystúpení Slovenska na MS nevideli diváci veľa hokejovej krásy. V zápase s Dánskom bolo poznať, že ani jednému tímu už o nič nešlo. "Myslím si, že to bol taký klasický posledný zápas na šampionáte, keď o nič nešlo. Ani jeden tím to nechcel otvoriť, poctivo sa bránilo. Možno keby sme dali jeden - dva góly, hralo by sa ofenzívnejšie," povedal Buc pre TASR.



Slováci napokon Dánov zdolali, ale sklamanie z nepostupu do štvrťfinále bolo veľké. "Prevláda veľmi veľké sklamanie. Nikto neveril, že by sme neprešli skupinou, najmä po prvom zápase, v ktorom sme zdolali USA. Mrzí nás to veľmi, viac ako fanúšikov. My sme odviedli neskutočnú prácu a nedostali sme odmenu. Je to frustrujúce a strašne to mrzí. Ale s odstupom času sa pozrieme do zrkadla a uznáme, že sme hrali dobrý hokej."



"Nehrali sme takto dobre na šampionátoch už dlho. Stále treba do budúcnosti veriť, že máme na vrchné priečky. Verím, že z tohto turnaja sa poučíme. Mladší nabrali skúsenosti a to je dobré," dodal Buc.



Okrem dobrých výkonov sa veľa hovorilo aj o kolektíve, ktorý bol podľa hráčov vynikajúci. "Partia bola skvelá. Ja som ešte nezažil, že by takto striedačka žila po góle. Bolo cítiť energiu a to sa prenieslo aj do zápasov."



Výborný kolektív sa ukázal aj pri záverečnej ďakovačke, keď sa s hokejom lúčil Ladislav Nagy. Od kapitána Andreja Sekeru si skúsený útočník prevzal obrovskú fľašu šampanského.



"Laco má za sebou vynikajúcu kariéru. On mal neskutočný talent, narodil sa ako rodený strelec. Neviem ako chalanov, ale ešte viac ma mrzelo, že sa rozlúčil takto a nie postupom do štvrťfinále. Ale rokmi si budoval meno a môže byť hrdý na seba za to, čo odviedol," povedal Buc.



Slovenský útočník je momentálne bez zmluvy, no po výkonoch na MS by nemal mať problém nájsť si dobrý klub. "Nemám ešte nič, teraz si pár dní oddýchnem a potom si k tomu sadnem s agentom. Verím, že sa mi podarí nejaká dobrá zmluva," uzavrel Buc pre TASR.