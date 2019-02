Hokej MS2019: Buček predviedol dravosť a pekné góly

Napriek mladému veku sa dvadsaťročný mladík Samuel Buček v seniorskej reprezentácii dobre uchytil. V štyroch doterajších zápasoch strelil už tri góly.

Bratislava 9. februára (TASR) - V sobotňajšom zápase s Olympijským tímom Ruska podali všetci slovenskí hokejisti kvalitný výkon a zaslúžili si pochvalu od trénera. Najmä čo sa gólov týka však vyčnieval jeden hráč. Dvadsaťročný mladík Samuel Buček ukázal dravosť, drzosť aj výbornú koncovku a preto ho po zápase vyhlásili za najlepšieho hráča domáceho tímu.



Krídelník HK Nitra bol s výkonom i výsledkom nadmieru spokojný. "Boli sme dobre 'nabrúsení', pretože nad Bielorusmi sme vyhrali ledva - ledva a to nás trošku hnevalo. V úvode sme na nich vybehli, tlačili sme sa do bránky a aj nám tam niečo spadlo. Keď sme dostali gól na 1:1, tak sme to nevzdali, čo vyústilo v ďalšie góly a vlastne potom sa už zápas len dohrával," povedal po zápase.



Na vysokom triumfe 5:1 sa podieľal dvomi krásnymi samostatnými gólmi. Najprv v 11. minúte získal puk, preštrikoval sa pomedzi troch brániacich hráčov, našiel dieru medzi Demčenkovými betónmi a poslal Slovensko do vedenia. V 37. minúte vystihol riskantnú prihrávku Rusov v ich obrannom pásme a po peknom sóle a blafáku zvýšil na 3:1. "Pri prvom góle som tam videl otvorený priestor, tak som to zobral na seba a poslal na bránku. Pri druhom som korčuľoval v strednom pásme, videl som, že ruský hráč sa pozeral a chcel hádzať krížnu prihrávku, lebo to tam bolo otvorené. Zaplo mi v hlave, že tam mám ísť a vlastne mi to hodil rovno na čepeľ. Mal som rýchlosť, natlačil som sa pred brankára a išiel som opäť medzi nohy, pretože prvýkrát to vyšlo. Bol to dôležitý gól a som rád, že to pomohlo a že sme vyhrali."



Pri oboch góloch ukázal dravosť a veľké sebavedomie. Podobných gólov, ako ten prvý, keď sa sám vydal proti presile, už dal v kariére viacero. V tom všetkých mladých reprezentantov podporuje aj tréner Craig Ramsay. "Keď cítim, že je možnosť niečo vymyslieť a potiahnuť puk, tak to skúšam. Aj tréner Ramsay od nás chce, aby sme si s pukom verili a skúšali veci, ktoré by nás za normálnych okolností možno ani nenapadli. Ak by si každý trochu viac veril, mohol by to spraviť. Je to len o tej dôvere trénera, čo od vás chce, a keď sa to snažíte plniť, myslím, že to funguje. V mojom prípade to tak aj bolo," uviedol.



Napriek mladému veku sa v seniorskej reprezentácii dobre uchytil. V štyroch doterajších zápasoch strelil už tri góly. "Keď prejdete z juniorskej reprezentácie do seniorskej, je to veľmi zložité. Ide tam hlavne o maličkosti. Myslím si, že nám mladým to išlo lepšie aj preto, že nám starší hráči hovorili: 'hrajte, akoby ste hrali proti seberovným'. Ten stres z nás opadol a snažíme sa hrať najlepšie ako vieme a najmä sebavedomo. To od nás vyžaduje aj tréner a to je cesta, ako môžeme vyhrávať zápasy."



Oproti prvému duelu Kaufland Cupu sa návšteva na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave viac ako zdvojnásobila. V sobotu hnalo slovenských reprezentantov dopredu 8179 divákov, ktorí si vysoký triumf nad Ruskom, i keď jeho olympijským tímom zloženom z mladších hráčov, naplno užilo. "Možno si niektorí fanúšikovia myslia, že sme hrali proti Céčku či Déčku, ale je to Rusko, všetci boli z KHL, čiže je to cenné víťazstvo. Hralo sa mi super najmä pred takou domácou kulisou. Naposledy som v Bratislave hral, keď som mal 16 alebo 17 rokov na turnaji Ivana Hlinku. Vždy sa mi tu páčilo a som rád, že som si to mohol zopakovať," dodal Buček.