Český brankár Bartošák sa po víťazstve nad Švédmi stal otcom

Bratislava 11. mája (TASR) - Český hokejový brankár Patrik Bartošák má za sebou mimoriadne úspešný vstup do majstrovstiev sveta. Najprv v piatok 25 zákrokmi prispel k víťazstvu v úvodnom zápase bratislavskej B-skupine nad Švédmi 5:2 a v sobotu ráno sa stal otcom.



"Po polnoci sa dozvedel, že sa blíži pôrod, tak ho kustód Filip Ondráček odviezol do Ostravy," prezradil pre iDnes.cz hovorca českého tímu Zdeněk Zimund. Dvadsaťšesťročný brankár sa dočkal o pol desiatej ráno, keď jeho partnerka priviedla na svet chlapca. "Vitaj Damianko," pochválil sa fotkou na instagrame čerstvý otec.



Čechov čaká najbližší súper už v sobotu o 20.15. Bartošák by mal však duel s Nórskom stihnúť. "O situácii sme dopredu vedeli a boli sme pripravení. Dohodli sme sa na takomto scenári," vysvetlil Zikmund, že Bartošákové rodinné povinnosti nikoho nezaskočili.



Podľa iDnes.cz je možné, že proti Nórom bude chytať Šimon Hrubec, v nedeľu by sa mal k českej reprezentácii pripojiť aj Pavel Francouz z Colorada Avalanche.