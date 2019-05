Český tím posilnil brankár Francouz

Tréner brankárov Zdeněk Orct komunikoval na dnešnom tréningu postupne so všetkými brankármi.

Bratislava 12. mája (TASR) - Brankár Pavel Francouz sa pripojil k českej hokejovej reprezentácii na MS. Jeho tím Colorado Avalanche vypadol v zámorskej NHL z bojov o Stanleyho pohár.



Tréner brankárov Zdeněk Orct komunikoval na dnešnom tréningu postupne so všetkými brankármi. "Nechcel dopredu hovoriť o tom, kedy presne sa Francouz zapojí do zápasového diania. Jasnejšie by mohlo byť po tréningu," informuje internetový portál isport.blesk.cz.