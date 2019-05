Ďalogu ešte čakajú vyšetrenia, Hudáček je už v poriadku

Ďaloga musel podstúpiť zákrok v nemocnici po tom, čo ho pri sobotňajšej prehre na MS s Fínskom zasiahol puk do tváre.

Košice 12. mája (TASR) - Stav slovenského hokejového reprezentanta Mareka Ďalogu budú lekári aj naďalej sledovať a o jeho osude sa rozhodne v najbližších hodinách. Útočník Libor Hudáček je už v poriadku a lekár slovenskej výpravy Ján Grauzel odporučil jeho štart realizačnému tímu.



Ďaloga musel podstúpiť zákrok v nemocnici po tom, čo ho pri sobotňajšej prehre na MS s Fínskom zasiahol puk do tváre. Tridsaťročný obranca duel nedohral. "Budeme ho sledovať, čakajú ho ešte nejaké vyšetrenia. Utrpel poranenie v tvárovej časti, ďalšie ostatné zranenia sa vylúčili. Libor Hudáček je v poriadku, jeho štart som odporučil, ostatné je na tréneroch," uviedol Grauzel.



Ďaloga určite nenastúpi v pondelok proti Kanade, či na turnaji ešte bude hrať, to v tejto chvíli nie je jasné. "Nechcem jeho zranenie špecifikovať pre prípad, že by ešte hral. Musíme byť optimisti," dodal Grauzel.



Stav ostatných hráčov je dobrý, nikto nemá vážnejšie problémy. Pripravení proti Kanade budú aj Erik Černák, ktorý rovnako ako Ďaloga utrpel tržnú ranu na tvári, a aj Adam Liška. Devätnásťročný útočník mal po "sekere" od jedného z hráčov USA poranený prst. "Liška utrpel včera podvrtnutie malého kĺbu v oblasti ruky. Po zápase absolvoval röntgenové vyšetrenie, ktoré vylúčilo zlomeninu. Dnes sa cíti dobre, spravíme nejakú fixáciu a veríme, že bude môcť nastúpiť v najbližšom zápase. Černák utrpel tržnú ranu na hornej pere, ktorú mu ošetrili priamo na štadióne. Neovplyvnilo to jeho ďalšiu účasť v zápase a nemalo by ani najbližšie dni. Ostatní hráči sú až na menšie šrámy v poriadku," povedal Grauzel pre TASR.