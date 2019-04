Hokej-MS2019: Do ruskej reprezentácie pribudlo šesť hráčov z KHL

Moskva 20. apríla (TASR) - Do kádra ruskej hokejovej reprezentácie pribudlo v príprave pred majstrovstvami sveta na Slovensku šesť hráčov finalistov KHL. Čerstvý víťaz Gagarinovho pohára CSKA Moskva dodá piatich, zdolaný Avangard Omsk jedného.



Z armádneho klubu posilní "zbornú" brankár Iľja Sorokin, obrancovia Nikita Nesterov s Arťomom Blažievskim, útočníci Kirill Kaprizov, Michail Grigorenko, Sergej Andronov a Ivan Telegin. Z Omska príde útočník Iľja Michejev. Informoval o tom portál allhockey.ru.



Šampionát na Slovensku začne 10. mája a potrvá do 26. mája. Rusko vstúpi do turnaja v úvodný deň zápasom s Nórskom.